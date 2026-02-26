Galatasaray'la eşleşme ihtimaline Liverpool cephesinden net yaklaşım: "Turu geçeriz"

Kategoriler
Galatasaray'ın Juventus zaferinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde eşleşme kritiği başladı. Son 16 özelinde Galatasaray ile oynama şansı bulunan Liverpool'da, kulüp efsanesi Jamie Carragher'dan flaş bir tahmin geldi.
Liverpool formasıyla efsaneleşen eski futbolcu Jamie Carragher, televizyon programında Liverpool'un son 16 turundaki rakibi için analizlerde bulundu. Esasen ise Carragher, "Atletico Madrid'den daha çok Galatasaray'ı tercih ederim. Yüzde 99 eminim, Galatasaray'ı eleriz." diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında Liverpool'u ağırlayan Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle 1-0 galip gelmişti.