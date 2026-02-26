Galatasaray'la eşleşme ihtimaline Liverpool cephesinden net yaklaşım: "Turu geçeriz"

Galatasaray'ın Juventus zaferinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde eşleşme kritiği başladı. Son 16 özelinde Galatasaray ile oynama şansı bulunan Liverpool'da, kulüp efsanesi Jamie Carragher'dan flaş bir tahmin geldi.

"GALATASARAY'I %99 ELERİZ"

Liverpool formasıyla efsaneleşen eski futbolcu Jamie Carragher, televizyon programında Liverpool'un son 16 turundaki rakibi için analizlerde bulundu. Esasen ise Carragher, "Atletico Madrid'den daha çok Galatasaray'ı tercih ederim. Yüzde 99 eminim, Galatasaray'ı eleriz." diye konuştu.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LIVERPOOL'U MAĞLUP ETMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında Liverpool'u ağırlayan Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle 1-0 galip gelmişti.