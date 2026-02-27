Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bellek krizi cep yakacak! Akıllı telefon fiyatları rekor seviyede yükselecek

Akıllı telefon pazarında bellek tedarik sürecindeki kriz tüketicinin cebini yakacak. Sevkiyatların 10 yılın en düşük seviyesine ineceği öngörülürken telefonunu değiştirmek isteyen tüketiciler için zorlu bir süreç yaşanacak. Telefon fiyatlarında ciddi zamlar bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bellek krizi cep yakacak! Akıllı telefon fiyatları rekor seviyede yükselecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 04:27
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 04:29

Teknoloji dünyası uzun bir süredir bellek tedarik kriziyle mücadele ediyor. Bu sebeple yıl içerisinde pazarında ciddi daralma bekleniyor. ABD merkezli pazar araştırmaları şirketi International Data Corporation (IDC), akıllı telefon pazarına dair öngördüklerini kamuoyuna duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Bellek krizi cep yakacak! Akıllı telefon fiyatları rekor seviyede yükselecek

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Uluslararası Veri Kurumu (IDC) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknoloji dünyasındaki bellek tedarik krizi nedeniyle akıllı telefon pazarında bu yıl yıllık bazda %12,9'luk bir daralma bekleniyor.
Dünya genelinde akıllı telefon sevkiyatlarının 1,12 milyar adede gerileyeceği ve bunun 10 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesi olacağı öngörülüyor.
En sert düşüşün %20,6 ile Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yaşanacağı tahmin ediliyor.
Çin'de %10,5, Asya Pasifik'te ise %13,1 daralma öngörülüyor.
Bellek krizinin gelecek yıl ortasında istikrar kazanmasıyla 2027'de %2, 2028'de ise %5,2'lik sınırlı bir toparlanma bekleniyor.
Akıllı telefon ortalama satış fiyatının bu yıl %14 artarak rekor seviye olan 523 dolara yükselmesi öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Bellek krizi cep yakacak! Akıllı telefon fiyatları rekor seviyede yükselecek

AKILLI TELEFON PAZARINDA CİDDİ DARALMA

IDC'den yapılan açıklamada, dünya genelinde akıllı telefon sevkiyatlarının bu sene yıllık bazda yüzde 12,9 düşüşle 1,12 milyar adede gerileyeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Bu düşüşün, akıllı telefon pazarını 10 yılı aşkın sürenin en düşük yıllık sevkiyat hacmine indireceği vurgulanan açıklamada, bu tahminin bellek tedarik krizinin şiddetlenmesi nedeniyle daha önceki tahminlerde aşağı yönlü revizyonu yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, bölgesel olarak en fazla, düşük segment akıllı telefonların yoğun olduğu pazarlarda daralma beklendiği belirtildi.

Bellek krizi cep yakacak! Akıllı telefon fiyatları rekor seviyede yükselecek

Orta Doğu ve Afrika bölgesinin yıllık bazda yüzde 20,6 ile en sert düşüşü yaşayacağı kaydedilen açıklamada, dünyanın en büyük iki pazarından biri olan Çin'de yüzde 10,5 ve Asya Pasifik'te yüzde 13,1 daralma öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, bellek krizinin gelecek yıl ortasında istikrar kazanmaya başlamasıyla, 2027'de akıllı telefon pazarında yüzde 2'lik sınırlı bir toparlanma, 2028'de ise yıllık bazda yüzde 5,2'lik daha güçlü bir artış tahmin edildiği aktarıldı.

Bellek krizi cep yakacak! Akıllı telefon fiyatları rekor seviyede yükselecek

SEVKİYATLAR REKOR SEVİYEDE DÜŞECEK, FİYATLAR REKOR SEVİYEDE YÜKSELECEK!

IDC Kıdemli Araştırma Direktörü Nabila Popal, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bellek krizinin geçici bir düşüşten daha fazlasına neden olacağını, bunun tüm pazarda yapısal bir yeniden düzenlemeye işaret ettiğini belirtti.

Alt segment satıcıların arz kısıtları ve daha yüksek fiyat seviyelerinde zayıflayan talep nedeniyle sevkiyatlarda sert düşüşlerle karşılaşacağına değinen Popal, "Sevkiyatlar rekor düzeyde düşüş kaydedecek olsa da akıllı telefon ortalama satış fiyatının bu yıl yüzde 14 artarak rekor seviye olan 523 dolara yükselmesi öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tek şarjla 50 yıl boyunca dayanan nükleer pil geliştirildi
Bilgisayar fiyatları kontrolden çıktı: Sadece RAM'in payı yüzde 35'e fırladı
İkinci el telefon piyasasında en çok tercih edilen iPhone modelleri açıklandı
ETİKETLER
#akıllı telefon
#Bellek Krizi
#Tedarik Krizi
#Pazar Daralması
#Sevkiyat Düşüşü
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.