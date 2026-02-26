Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Bilgisayar fiyatları kontrolden çıktı: Sadece RAM'in payı yüzde 35'e fırladı

Devam eden bellek krizi ile ilgili HP tarafından yeni bir açıklama geldi. Şirketin yöneticilerine göre, artık bir bilgisayarın toplam maliyetinin yüzde 35'ini sadece bellekler (RAM) oluşturuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 15:12

Küresel çapta yaşanan patlamasının yol açtığı bellek krizi iyice derinleşti. Sınırlı üretim kapasitesine karşılık artan devasa talep, bilgisayar bileşenlerinin maliyetini hızla yukarı çekti. Teknoloji şirketi HP'nin paylaştığı son verilere göre RAM'ler artık bilgisayar maliyetlerinin yüzde 35'ine çıkmış durumda.

Bilgisayar fiyatları kontrolden çıktı: Sadece RAM'in payı yüzde 35'e fırladı

0:00 90
HABERİN ÖZETİ

Bilgisayar fiyatları kontrolden çıktı: Sadece RAM'in payı yüzde 35'e fırladı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Küresel yapay zeka patlaması, artan talebe karşılık sınırlı üretim kapasitesi nedeniyle bellek krizine yol açarak bilgisayar bileşenlerinin maliyetini artırdı.
HP'nin paylaştığı verilere göre, RAM'ler artık bilgisayar maliyetlerinin yüzde 35'ine ulaşmış durumda.
HP Finans Direktörü Karen Parkhill, bellek ve depolama maliyetlerinin yılın tamamı için bilgisayar malzeme listelerinin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturacağını tahmin ediyor.
Samsung da yapay zeka kaynaklı bellek kıtlığı nedeniyle zam geleceği uyarısında bulundu.
HP'nin PC satışlarının yüzde 35'i yapay zeka destekli cihazlardan oluşuyor.
Dell ise tüketicilerin yapay zeka donanımlarına pek ilgi göstermediğini savunuyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

YÖNETİCİLERDEN ART ARDA UYARILAR GELDİ

HP Finans Direktörü (CFO) Karen Parkhill, son kazanç çağrısında yaptığı açıklamada, geçtiğimiz çeyrekte bellek ve depolama maliyetlerinin bilgisayar malzeme listelerinin yaklaşık yüzde 15-18'ini oluşturduğunu, ancak yılın tamamı için aynı oranın kabaca yüzde 35 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Parkhill'in ifadeleri, tüketicilere yansıyacak olası fiyat artışlarının en net habercisi niteliğinde. Hatta benzer bir uyarı, yapay zeka kaynaklı bellek kıtlığı nedeniyle zam geleceğini söyleyen Samsung tarafından da yapılmıştı.

HP'nin geçici CEO'su Bruce Broussard ise pazarın zamanla dengeye oturacağına inandıklarını belirterek şirketin tedarik zincirine yeni firmalar eklemek ve daha düşük maliyetli bellek kaynaklarını genişletmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Güncel verilere göre, HP'nin PC satışlarının yüzde 35'i yapay zeka destekli cihazlardan geliyor. Öte yandan Dell gibi rakipler, tüketicilerin yapay zeka donanımlarına pek de ilgi göstermediğini savunarak tamamen zıt bir görüş paylaştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iPhone'ların saat uygulamasında yıllardır fark edilmeyen detay ilk kez ortaya çıktı
En büyük küresel siber tehdit! Yayımlanan rapor korkunç gerçeği gözler önüne serdi: Kimlik avıyla zincirleme etki
ETİKETLER
#yapay zeka
#Ram Fiyatları
#Bellek Krizi
#Hpc
#Bilgisayar Maliyeti
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.