Bilgisayar fiyatları kontrolden çıktı: Sadece RAM'in payı yüzde 35'e fırladı

Küresel çapta yaşanan yapay zeka patlamasının yol açtığı bellek krizi iyice derinleşti. Sınırlı üretim kapasitesine karşılık artan devasa talep, bilgisayar bileşenlerinin maliyetini hızla yukarı çekti. Teknoloji şirketi HP'nin paylaştığı son verilere göre RAM'ler artık bilgisayar maliyetlerinin yüzde 35'ine çıkmış durumda.

YÖNETİCİLERDEN ART ARDA UYARILAR GELDİ

HP Finans Direktörü (CFO) Karen Parkhill, son kazanç çağrısında yaptığı açıklamada, geçtiğimiz çeyrekte bellek ve depolama maliyetlerinin bilgisayar malzeme listelerinin yaklaşık yüzde 15-18'ini oluşturduğunu, ancak yılın tamamı için aynı oranın kabaca yüzde 35 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Parkhill'in ifadeleri, tüketicilere yansıyacak olası fiyat artışlarının en net habercisi niteliğinde. Hatta benzer bir uyarı, yapay zeka kaynaklı bellek kıtlığı nedeniyle zam geleceğini söyleyen Samsung tarafından da yapılmıştı.

HP'nin geçici CEO'su Bruce Broussard ise pazarın zamanla dengeye oturacağına inandıklarını belirterek şirketin tedarik zincirine yeni firmalar eklemek ve daha düşük maliyetli bellek kaynaklarını genişletmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Güncel verilere göre, HP'nin PC satışlarının yüzde 35'i yapay zeka destekli cihazlardan geliyor. Öte yandan Dell gibi rakipler, tüketicilerin yapay zeka donanımlarına pek de ilgi göstermediğini savunarak tamamen zıt bir görüş paylaştı.