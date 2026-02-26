iPhone'ların saat uygulamasında yıllardır fark edilmeyen detay ilk kez ortaya çıktı

Kategoriler
UYGULAMALAR
Apple kullanıcıları, iOS işletim sistemindeki saat uygulamasında daha önce fark edilmeyen bir ayrıntıyı gün yüzüne çıkardı. Düşük Güç Modu aktifken saniye ibresinin hareketinin değiştiği fark edildi.
iPhone kullanıcıları genellikle cihazlarındaki en ufak ayrıntıları bile gözden kaçırmamalarıyla biliniyor. Geçtiğimiz günlerde de bir içerik üreticisi Shishir, telefon ayarları arasında geçiş yaparken, telefon düşük güç modundayken saat ikonunun kuvars saat gibi saniye saniye attığını, normal modda ise mekanik bir saat gibi aktığını fark ettiğini paylaştı.
Yani iPhone'daki saat uygulamasında saniye ibresi, düşük güç modunun açık olup olmamasına göre tamamen farklı bir biçimde davranıyor. Normal şartlarda kadran üzerinde pürüzsüzce kayan ibre pil tasarrufu devreye girdiğinde saniyede bir kez atarak ilerlemeye başlıyor.
Shishir yaşanan değişimi, uygulamanın farklı modlarda farklı saat türlerini taklit edecek şekilde özel olarak programlandığı şeklinde yorumladı.
Bir sosyal medya kullanıcısı ise meselenin sürekli açık ekranın (always-on display) yenileme hızının saniyede 1 kareye (1Hz) düşmesinden kaynaklandığını öne sürdü. Bir diğer kullanıcı da kare hızının (frame rate) düşürülmesinin işlemci yükünü hafiflettiğini hatırlattı.
Apple uzun zamandır düşük güç modunun pil ömrünü uzatmak amacıyla arka plan işlemlerini kısıtladığını belirtiyor. Şirketin destek sayfasında "Pil seviyesi düştüğünde, düşük güç modu pil ömrünü uzatmak için iPhone ve iPad cihazlarındaki arka plan etkinliklerini azaltır" açıklaması yer alıyor.