İkinci el telefon piyasasında en çok tercih edilen iPhone modelleri açıklandı

Apple'ın iPhone 17 Pro Max modeli piyasaya çıkışının üzerinden çok geçmeden ikinci el pazarında en popüler model oldu. Peki kullanıcılar neden daha çıkalı bir yıl bile olmayan bir telefonu satmaya bu kadar istekliler?

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 14:32

Apple'ın en yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro Max, piyasaya sürülmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen akıllı telefon konumuna yükseldi. SellCell tarafından yayınlanan rapora göre cihaz, bağımsız takas pazarında en çok el değiştiren cihaz oldu.

Normal şartlarda ikinci el piyasasında eski modellerin daha çok satması beklenir. Zira kullanıcılar genellikle çok eskiyen cihazlarını elden çıkarmayı tercih ederler. Ancak SellCell'in 40 farklı bağımsız alıcıdan toplanan verilere dayanan raporuna göre bu sefer tam tersi yaşanmış durumda.

İkinci el telefon piyasasında en çok tercih edilen iPhone modelleri açıklandı

IPHONE 17 PRO MAX'İN PAYI 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Paylaşılan istatistiklere bakıldığında, 17 Pro Max modelinin ilk 20 sıradaki takas işlemleri arasındaki payı kasım ayı sonlarında yüzde 5,1 seviyesindeydi. Şubat ayı başlarında ise oran yüzde 11,5 seviyesine tırmandı. Yani 12 hafta gibi kısa bir sürede telefonun pazardaki payı iki katından fazla artış gösterdi.

Önemli bir detay olarak, satılan telefonların yüzde 86 gibi ezici bir çoğunluğunun fiziksel olarak "yeni gibi" veya "iyi" durumda olduğu belirtildi. Bu da, kullanıcıların telefonu satın aldıktan sonra elden çıkarmak için çok fazla beklemediğini gösteriyor. Peki insanlar neden cihazlarını yepyeni iken satıyor?

SellCell analizine göre arka planda yatan ana neden, yüksek ikinci el değeri ve genel ekonomik koşullar. Kusursuz durumdaki bir iPhone 17 Pro Max için ortalama ikinci el satış fiyatı yurt dışında 967,50 dolar civarında seyrediyor. Vatandaşların iPhone gibi üst segment akıllı telefonları, nakit ihtiyacı olduğunda hızla paraya çevirebilecekleri kısa vadeli varlıklar olarak gördüğü belirtiliyor.

İkinci el telefon piyasasında en çok tercih edilen iPhone modelleri açıklandı

ESKİ NESİLLERE KIYASLA DAHA AZ DEĞER KAYBEDİYOR

Piyasaya çıkışından itibaren 145 günlük süreç incelendiğinde, iPhone 17 Pro Max yalnızca yüzde 25,4 oranında değer kaybetti. Bir önceki nesil olan iPhone 16 Pro Max modeli ise aynı zaman diliminde yüzde 32,5 oranında değer yitirmişti. Aradaki yüzde 7'lik fark, yeni modelin selefine kıyasla 95 dolara varan oranda daha fazla değer koruduğunu kanıtlıyor.

Listenin geri kalanına bakıldığında ise eski modellerin ağırlığı hissediliyor. iPhone 15 Pro Max ve 14 Pro Max yaklaşık yüzde 7,3'lük paylarla sıralamada yer alırken, onları yüzde 7,2 ile iPhone 16 Pro Max ve iPhone 13 takip ediyor. Zirvedeki yirmi cihaz, toplam satış faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 47'sini oluşturuyor.

