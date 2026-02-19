YouTube'un ilk videosu 'Me at the zoo' müzede sergilendi

Londra'da bulunan Victoria ve Albert Müzesi (V&A), video akış platformu YouTube'un yirmi yılı aşkın süre önce doğduğu anı simgeleyen özel bir eseri koleksiyonuna ekledi. Ziyaretçiler platformun ilk günkü halini canlı olarak deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Euronews'in haberine göre sergi, siteye yüklenen ilk video olan "Me at the zoo" (Hayvanat bahçesinde ben) isimli içeriği merkeze alan bir yeniden yapım projesini içeriyor. Ziyaretçiler, yirmi yıl önceki YouTube izleme sayfasını dönemin çevirmeli ağ (dial-up) modem sesleri olmadan, tamamen orijinal tasarımıyla izleyebilecek.

TAM 18 AY SÜRDÜ

Müze küratörleri ve dijital koruma ekibi, YouTube Kullanıcı Deneyimi (UX) takımı ve etkileşim tasarım stüdyosu oio ile ortaklaşa çalışma yürüttü. Yaklaşık 18 ay süren çalışmaların sonucunda, platformun The Internet Archive üzerinde kayıtlı en eski tarihi olan 8 Aralık 2006'daki arayüzü birebir yeniden oluşturuldu.

Eser, V&A South Kensington'da yer alan "Design 1900-Now" galerisinin bir parçası olarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

ME AT THE ZOO VİDEOSU NEDİR?

Düşük çözünürlüklü bir dijital kamerayla çekilen videoda, platformun o dönem 25 yaşında olan kurucu ortağı Jawed Karim filler hakkında konuşuyor. 23 Nisan 2005 tarihinde yayınlanan 19 saniyelik kısa klip, günümüze kadar yaklaşık 380 milyon kez izlendi ve 18 milyonu aşkın beğeni topladı.