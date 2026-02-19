Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

YouTube'un ilk videosu 'Me at the zoo' müzede sergilendi

YouTube'un 2005 yılında platforma yüklenen ilk videosu olan "Me at the zoo", Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi koleksiyonuna katıldı. İşte detaylar...

YouTube'un ilk videosu 'Me at the zoo' müzede sergilendi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 11:58

Londra'da bulunan Victoria ve Albert Müzesi (V&A), video akış platformu 'un yirmi yılı aşkın süre önce doğduğu anı simgeleyen özel bir eseri koleksiyonuna ekledi. Ziyaretçiler platformun ilk günkü halini canlı olarak deneyimleme fırsatı bulacaklar.

YouTube'un ilk videosu 'Me at the zoo' müzede sergilendi

HABERİN ÖZETİ

YouTube'un ilk videosu 'Me at the zoo' müzede sergilendi

Victoria ve Albert Müzesi (V&amp;A), YouTube'un doğduğu anı simgeleyen ve ilk yüklenen video olan 'Me at the zoo'yu içeren özel bir eseri koleksiyonuna ekledi.
Sergi, platformun ilk günkü halini canlı olarak deneyimleme fırsatı sunuyor.
Eser, YouTube'un 8 Aralık 2006'daki arayüzünün birebir yeniden oluşturulmasıyla ziyaretçilere sunuluyor.
'Me at the zoo' videosu, platformun kurucu ortağı Jawed Karim'in 23 Nisan 2005'te yayınlanan 19 saniyelik bir klibidir.
Bu eser, V&amp;A South Kensington'da yer alan 'Design 1900-Now' galerisinin bir parçası olarak sergileniyor.
Euronews'in haberine göre sergi, siteye yüklenen ilk video olan "Me at the zoo" (Hayvanat bahçesinde ben) isimli içeriği merkeze alan bir yeniden yapım projesini içeriyor. Ziyaretçiler, yirmi yıl önceki YouTube izleme sayfasını dönemin çevirmeli ağ (dial-up) modem sesleri olmadan, tamamen orijinal tasarımıyla izleyebilecek.

YouTube'un ilk videosu 'Me at the zoo' müzede sergilendi

TAM 18 AY SÜRDÜ

Müze küratörleri ve dijital koruma ekibi, YouTube Kullanıcı Deneyimi (UX) takımı ve etkileşim tasarım stüdyosu oio ile ortaklaşa çalışma yürüttü. Yaklaşık 18 ay süren çalışmaların sonucunda, platformun The Internet Archive üzerinde kayıtlı en eski tarihi olan 8 Aralık 2006'daki arayüzü birebir yeniden oluşturuldu.

Eser, V&A South Kensington'da yer alan "Design 1900-Now" galerisinin bir parçası olarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

YouTube'un ilk videosu 'Me at the zoo' müzede sergilendi

ME AT THE ZOO VİDEOSU NEDİR?

Düşük çözünürlüklü bir dijital kamerayla çekilen videoda, platformun o dönem 25 yaşında olan kurucu ortağı Jawed Karim filler hakkında konuşuyor. 23 Nisan 2005 tarihinde yayınlanan 19 saniyelik kısa klip, günümüze kadar yaklaşık 380 milyon kez izlendi ve 18 milyonu aşkın beğeni topladı.

