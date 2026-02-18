Menü Kapat
TGRT Haber
 Ömer Faruk Dogan

Google'ın Yapay Zeka Modu, Türkiye'deki kullanıcılara sunuldu

Google, "AI Modu" ve "AI Bakışı" özelliklerini Türkiye'de kullanıma sundu. Bugünden itibaren kademeli olarak aktif edilen sistem, kullanıcıların karmaşık aramalara hızlı ve derinlemesine cevaplar veriyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 14:59

Teknoloji devi , Gemini 3 modeli tarafından desteklenen AI Modu ve AI Bakışı (AI Overviews) özelliklerini bugünden itibaren Türkiye'de kullanıma sunuyor. Artık Google'da bir şey arattığınızda, arama sonuçlarının en üst kısmında o konuya yapay zekanın verdiği cevabı göreceksiniz.

HABERİN ÖZETİ

Google'ın Yapay Zeka Modu, Türkiye'deki kullanıcılara sunuldu

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Teknoloji devi Google, Gemini 3 yapay zeka modeliyle desteklenen AI Bakışı ve AI Modu özelliklerini bugünden itibaren Türkiye'de kullanıma sunarak arama deneyimini zenginleştiriyor.
Google, Gemini 3 yapay zeka modeliyle güçlendirilmiş AI Bakışı ve AI Modu özelliklerini Türkiye'de başlattı.
AI Bakışı, karmaşık arama sorgularına yapay zeka tarafından özetlenmiş cevapları arama sonuçlarının en üstünde sunar.
AI Modu, yazılı, sesli ve fotoğraf çekerek yapılan çok modlu sorgularla derinlemesine bilgiye ulaşmayı sağlar.
Bu özellikler, araştırma sürecini kısaltarak ve aranan içeriğe daha hızlı erişim sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

GOOGLE AI BAKIŞI ÖZELLİĞİNİ TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Google'ın Android ve iOS uygulamaları ile arama sonuçları sayfasına entegre edilen özellikler, karmaşık soruların cevaplanmasında devreye girecek. Örneğin "2 kere 2 kaç eder?" diye sorduğunuzda eski tip normal sonuçlarla karşılaşacaksınız. Ancak "Dünyanın 7 harikaları" gibi daha fazla bilgi gerektiren bir şey araştırdığınızda AI Bakışı özelliğinin yazdığı cevap açılacak.

Kullanıcılar, Gemini 3 modelinin yetenekleri sayesinde aradıkları konular hakkında derinlemesine bilgilere tek bir bakışta ulaşabilecek. "AI Bakışı" özelliği özet bilgiler sunarak, araştırma sürecini kısaltıyor ve ihtiyaç duyduğunuz detaya vakit kaybetmeden erişmenizi sağlıyor.

Google'ın Yapay Zeka Modu, Türkiye'deki kullanıcılara sunuldu

AI MODU SAYESİNDE FOTOĞRAF ÇEKEREK SORU SORULABİLECEK

Google'ın "gelişmiş muhakeme yeteneği, çok modlu (multimodal) yapısı, takip sorularıyla konuyu derinleştirme imkanı ve web'den sunduğu faydalı bağlantılarla bugüne kadarki en yetenekli yapay zeka destekli arama deneyimimiz" olarak nitelendirdiği AI Modu ise seyahat planlamaktan aradığınız ürünü bulmaya kadar pek çok farklı alanda size yardımcı olacak.

Çok modlu olması sayesinde sorularınızı yazarak, konuşarak ve doğrudan fotoğraf çekerek sorabileceğiniz AI Modu, sorunuzu alt başlıklara ayıran ve sizin adınıza web üzerinde aynı anda çok sayıda sorgu gerçekleştiren sorgu yelpazesi (query fan-out) tekniğini kullanarak çalışıyor. Böylece tam olarak aradığınız içerikle eşleşen en alakalı sonuçları keşfetmenizi kolaylaştırıyor.

