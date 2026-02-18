Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
SpaceX, ABD'nin detaylarını sır gibi sakladığı dron sürüsü programına katıldı

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ve yapay zeka girişimi xAI, Pentagon'un sesli komutlarla yönetilebilen otonom dron sürüleri geliştirmek için başlattığı bir programa dahil oldu. İşte tüm detaylar.

SpaceX, ABD'nin detaylarını sır gibi sakladığı dron sürüsü programına katıldı
Milyarder iş insanı , savunma sanayisindeki etkisini artıracak bir adım attı. Bloomberg'in haberine göre , iştiraki xAI ile birlikte ABD Savunma Bakanlığı'nın () düzenlediği ve içeriği gizli tutulan bir teknoloji yarışmasında yer alıyor. Yarışma, sesli komutları anlık olarak algılayıp otonom hareket edebilen dron sürülerinin geliştirilmesini hedefliyor.

SpaceX, ABD'nin detaylarını sır gibi sakladığı dron sürüsü programına katıldı

HABERİN ÖZETİ

SpaceX, ABD'nin detaylarını sır gibi sakladığı dron sürüsü programına katıldı

Elon Musk'ın şirketleri SpaceX ve xAI, Pentagon'un sesli komutlarla otonom hareket eden yapay zeka destekli dron sürüleri geliştirmeyi hedefleyen gizli bir teknoloji yarışmasında yer alıyor.
Elon Musk'ın şirketleri SpaceX ve xAI, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından düzenlenen gizli bir teknoloji yarışmasına katılıyor.
Yarışma, insan sesiyle verilen komutları anında algılayıp otonom hareket edebilen dron sürüleri geliştirmeyi amaçlıyor.
Bu teknoloji, özel pilotluk eğitimi olmayan personelin bile savaş alanında veya acil durumlarda çok sayıda dronu aynı anda yönetmesini sağlayacak.
Pentagon, dünya genelinde düşük maliyetli dron kullanımının artması ve büyük etkinliklerdeki (FIFA Dünya Kupası gibi) güvenlik riskleri nedeniyle insansız sistemlere ağırlık veriyor.
Yarışmanın toplam ödül havuzu yaklaşık 100 milyon dolar olup, İç Güvenlik Bakanlığı da dron karşıtı teknolojiler için 100 milyon doların üzerinde kaynak ayırmıştır.
PİLOTLUK EĞİTİMİ OLMAYANLAR BİLE YÖNETEBİLECEK

Toplam ödül havuzunun yaklaşık 100 milyon dolar olduğu belirtilen organizasyon, Savunma İnovasyon Birimi tarafından yürütülüyor. Geliştirilmek istenen teknolojinin temelinde, insan sesiyle verilen talimatların anında dijital emirlere dönüştürülmesi yatıyor.

SpaceX, ABD'nin detaylarını sır gibi sakladığı dron sürüsü programına katıldı

Böylece özel pilotluk eğitimi almamış personellerin bile savaş alanında veya acil durum senaryolarında çok sayıda dronu aynı anda ve hızlıca koordine etmesi amaçlanıyor. Yazılım başarıya ulaşırsa, insan ve makine arasındaki koordinasyonun karmaşık operasyonlarda çok daha ileri bir seviyeye taşınacağı öngörülüyor.

Pentagon'un insansız sistemlere ağırlık vermesinin arkasında ise dünya genelindeki çatışmalarda düşük maliyetli dronların kullanımının hızla artması yatıyor. Yetkililer ayrıca gözetleme, saldırı ve kaçakçılık gibi tehditlerin yanı sıra havalimanları ve kalabalık etkinliklerdeki sivil güvenlik risklerine de dikkat çekiyor.

Yaklaşan FIFA Dünya Kupası ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yıl dönümü kutlamaları, güvenlik planlamalarının merkezinde. Milyonlarca ziyaretçinin beklendiği etkinliklerde olası tehditleri engellemek isteyen İç Güvenlik Bakanlığı, dron karşıtı teknolojiler için şimdiden 100 milyon doların üzerinde bir kaynak ayırmış durumda.

