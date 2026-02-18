SpaceX, ABD'nin detaylarını sır gibi sakladığı dron sürüsü programına katıldı

Kategoriler
Milyarder iş insanı Elon Musk, savunma sanayisindeki etkisini artıracak bir adım attı. Bloomberg'in haberine göre SpaceX, yapay zeka iştiraki xAI ile birlikte ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) düzenlediği ve içeriği gizli tutulan bir teknoloji yarışmasında yer alıyor. Yarışma, sesli komutları anlık olarak algılayıp otonom hareket edebilen dron sürülerinin geliştirilmesini hedefliyor.
Toplam ödül havuzunun yaklaşık 100 milyon dolar olduğu belirtilen organizasyon, Savunma İnovasyon Birimi tarafından yürütülüyor. Geliştirilmek istenen teknolojinin temelinde, insan sesiyle verilen talimatların anında dijital emirlere dönüştürülmesi yatıyor.
Böylece özel pilotluk eğitimi almamış personellerin bile savaş alanında veya acil durum senaryolarında çok sayıda dronu aynı anda ve hızlıca koordine etmesi amaçlanıyor. Yazılım başarıya ulaşırsa, insan ve makine arasındaki koordinasyonun karmaşık operasyonlarda çok daha ileri bir seviyeye taşınacağı öngörülüyor.
Pentagon'un insansız sistemlere ağırlık vermesinin arkasında ise dünya genelindeki çatışmalarda düşük maliyetli dronların kullanımının hızla artması yatıyor. Yetkililer ayrıca gözetleme, saldırı ve kaçakçılık gibi tehditlerin yanı sıra havalimanları ve kalabalık etkinliklerdeki sivil güvenlik risklerine de dikkat çekiyor.
Yaklaşan FIFA Dünya Kupası ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yıl dönümü kutlamaları, güvenlik planlamalarının merkezinde. Milyonlarca ziyaretçinin beklendiği etkinliklerde olası tehditleri engellemek isteyen İç Güvenlik Bakanlığı, dron karşıtı teknolojiler için şimdiden 100 milyon doların üzerinde bir kaynak ayırmış durumda.