Telefon incelemelerinde büyük iddia: özel cihazlar gönderiliyor

MEDYA İÇİN AYRI, TÜKETİCİ İÇİN AYRI PERFORMANS MI?

Geek Bay’in analizlerine göre test için gönderilen medya cihazları, standart perakende sürümlerden farklı şekilde optimize ediliyor. Bu özel ayarlar sayesinde telefonlar kıyaslama testlerinde ve yüksek grafikli oyunlarda daha yüksek sonuçlar alıyor.

Ancak aynı model, son kullanıcı tarafından satın alındığında aynı performansı göstermeyebiliyor. İşte tartışmanın merkezinde de bu var. Tüketici, izlediği incelemeye güvenerek karar veriyor ama eline geçen cihaz beklediği seviyeye ulaşamayabiliyor.