Telefon incelemelerinde büyük iddia: özel cihazlar gönderiliyor

12°
Şubat 17, 2026 15:02
1
Geek Bay’in yayınladığı analiz, bazı Android üreticilerinin inceleme için gönderdiği telefonları özel olarak optimize ettiğini öne sürdü. İddiaya göre mağazadan alınan cihazlarla test videolarındaki performans aynı değil.

2
Teknoloji dünyasında akıllı telefon incelemelerinin güvenilirliği yeniden tartışmaya açıldı. Donanım incelemeleriyle bilinen Geek Bay, Çin Yeni Yılı döneminde yayınladığı içerikle dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İddiaya göre bazı Android üreticileri, basına ve içerik üreticilerine gönderdikleri cihazlarda özel yazılım ve donanım ayarları yapıyor.

3
Yani kısacası, inceleme videolarında izlediğimiz performans ile mağazadan satın aldığımız telefon birebir aynı olmayabilir.

4
MEDYA İÇİN AYRI, TÜKETİCİ İÇİN AYRI PERFORMANS MI?

Geek Bay’in analizlerine göre test için gönderilen medya cihazları, standart perakende sürümlerden farklı şekilde optimize ediliyor. Bu özel ayarlar sayesinde telefonlar kıyaslama testlerinde ve yüksek grafikli oyunlarda daha yüksek sonuçlar alıyor.

Ancak aynı model, son kullanıcı tarafından satın alındığında aynı performansı göstermeyebiliyor. İşte tartışmanın merkezinde de bu var. Tüketici, izlediği incelemeye güvenerek karar veriyor ama eline geçen cihaz beklediği seviyeye ulaşamayabiliyor.

5
Açıkçası bu durum, teknoloji incelemelerine duyulan güveni doğrudan etkileyebilecek bir mesele.

APPLE CEPHESİNDE TERSİNE BİR TABLO

Geek Bay’in paylaştığı bir diğer dikkat çekici nokta ise Apple tarafı. Yapılan testlere göre Apple’ın inceleme için gönderdiği iPhone modelleri, mağazada satılan sürümlerden daha yüksek performans göstermiyor. Hatta bazı durumlarda benzer ya da daha düşük sonuçlar veriyor.

6
Cihazlar satışa çıktıktan sonra ise perakende iPhone modellerinin medya sürümlerini geride bırakabildiği belirtiliyor. Yani Android tarafındaki iddiaların aksine, burada ters bir tablo söz konusu.

Akıllı telefon dünyasında performans testlerine müdahale edildiğine dair söylentiler daha önce de gündeme gelmişti. Ancak Geek Bay, bu konuyu doğrudan ve kapsamlı testlerle ortaya koyduğunu iddia eden nadir platformlardan biri oldu.

