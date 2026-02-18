Menü Kapat
TGRT Haber
 Ömer Faruk Dogan

WhatsApp durum güncellemelerinin yerini değiştiriyor

WhatsApp, Android Beta sürümünde durum güncellemelerini sohbet ekranının en üstüne taşıyan yeni bir özelliği test ediyor. Kullanıcılar, en sık görüştükleri kişilerin paylaşımlarına sohbet listesinden ayrılmadan hızlıca erişebilecek.

Murat Makas
18.02.2026
18.02.2026
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması , Google Play Beta Programı üzerinden yayınladığı 2.26.6.9 sürümüyle kullanıcı arayüzünde önemli bir değişiklik yaptı. Artık birinin attığı hikayeyi görmek için "Güncellemeler" sekmesine girmenize gerek kalmayacak.

WhatsApp durum güncellemelerinin yerini değiştiriyor

WhatsApp, beta sürümünde hikayeleri (durumları) sohbetler sekmesinin içinde daha kolay erişilebilir hale getiren yeni bir kullanıcı arayüzü değişikliği test ediyor.
WhatsApp, 2.26.6.9 beta sürümüyle kullanıcı arayüzünde önemli bir değişiklik yapıyor.
Hikayeler (Durumlar) artık "Güncellemeler" sekmesine girmeden "Sohbetler" sekmesi üzerinden görüntülenebilecek.
Sık iletişim kurulan kişilerin durum güncellemeleri, "Sohbetler" sekmesinin en üst kısmında uygulama çubuğunda yer alacak.
Sohbetler sekmesinde aşağı inildiğinde tüm kişilerin durum güncellemeleri yatay bir şerit halinde görülecek.
Bu değişiklik, durum güncellemelerine daha hızlı ve pratik erişim sağlamayı hedefliyor.
Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz açıklanmadı.
WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp'ın şu anki sürümünde birinin paylaştığı durumu görmek için profil simgesine dokunmak veya sohbetler arasında tek tek gezinmek gerekiyor. Ancak test edilen yenilik, bu süreci çok daha pratik hale getirmeyi hedefliyor.

WhatsApp durum güncellemelerinin yerini değiştiriyor

WHATSAPP DURUM GÜNCELLEMELERİNİN YERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Artık en sık iletişim kurduğunuz kişilerin durum güncellemeleri, "Sohbetler" sekmesinin en üst kısmında uygulama çubuğunda kendine yer bulacak. Böylece sohbet listesinden çıkmadan veya sekmeler arasında kaybolmadan arkadaşlarınızın paylaşımlarına çok daha hızlı bir şekilde erişebileceksiniz.

Sohbetler sekmesinde aşağı doğru indiğinizde tüm kişilerin durum güncellemeleri yatay bir şerit halinde karşınıza çıkacak. Durumunu gizlediğiniz kişiler ise listede yer almayacak. Yeni özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı açıklanmadı.

