WhatsApp durum güncellemelerinin yerini değiştiriyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Google Play Beta Programı üzerinden yayınladığı 2.26.6.9 sürümüyle kullanıcı arayüzünde önemli bir değişiklik yaptı. Artık birinin attığı hikayeyi görmek için "Güncellemeler" sekmesine girmenize gerek kalmayacak.

WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp'ın şu anki sürümünde birinin paylaştığı durumu görmek için profil simgesine dokunmak veya sohbetler arasında tek tek gezinmek gerekiyor. Ancak test edilen yenilik, bu süreci çok daha pratik hale getirmeyi hedefliyor.

WHATSAPP DURUM GÜNCELLEMELERİNİN YERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Artık en sık iletişim kurduğunuz kişilerin durum güncellemeleri, "Sohbetler" sekmesinin en üst kısmında uygulama çubuğunda kendine yer bulacak. Böylece sohbet listesinden çıkmadan veya sekmeler arasında kaybolmadan arkadaşlarınızın paylaşımlarına çok daha hızlı bir şekilde erişebileceksiniz.

Sohbetler sekmesinde aşağı doğru indiğinizde tüm kişilerin durum güncellemeleri yatay bir şerit halinde karşınıza çıkacak. Durumunu gizlediğiniz kişiler ise listede yer almayacak. Yeni özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı açıklanmadı.