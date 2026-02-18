Menü Kapat
 Murat Makas

Sabiha Gökçen'in dijital kalbi: Yerli ve milli yazılım 'Hups' ile tam bağımsız operasyon

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki HEAŞ, havacılık operasyonlarında dışa bağımlılığı bitiren dijital dönüşüm hamlesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yeni bir dönem başlattı. HEAŞ’ın öz kaynaklarıyla geliştirilen HUPS sistemi, yüksek maliyetleri düşürürken güvenlik ve verimliliği de en üst seviyeye taşıyor.

Sabiha Gökçen'in dijital kalbi: Yerli ve milli yazılım 'Hups' ile tam bağımsız operasyon
Meydan Otoritesi HEAŞ, havacılık sektöründe teknolojik bağımsızlık vizyonuyla önemli bir projeye imza attı. Daha önce yabancı menşeli sistemlerle yürütülen uçuş planlama ve takip süreçleri, artık HEAŞ mühendisleri ve teknik ekipler tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım HUPS (HEAŞ Uçuş Planlama ve Takip Sistemi) üzerinden yönetiliyor. 2010 yılından bu yana sürekli geliştirilen sistem, bugün havayolu şirketlerinden terminal işletmecisine kadar Sabiha Gökçen Havalimanı ekosistemindeki tüm paydaşların ana veri kaynağı haline geldi.

Sabiha Gökçen'in dijital kalbi: Yerli ve milli yazılım 'Hups' ile tam bağımsız operasyon

VERİ GÜVENLİĞİ EN ÜST SEVİYEYE ULAŞTI

Havacılık operasyonlarında kritik öneme sahip olan veri akışı ve park yeri yönetimi, HUPS sayesinde yerli ve milli bir hale geldi. Sistemin tamamen kurum bünyesinde geliştirilmesi, hem yüksek orandaki lisans, sistem geliştirme ve bakım maliyetlerini ortadan kaldırdı hem de operasyonel verilerin güvenliğini en üst düzeye çıkardı. Olası güvenlik zafiyetlerinin de önüne geçen bu yazılım, Sabiha Gökçen’in tüm operasyonel yükünü sıfır hata vizyonuyla göğüslüyor.

PAYDAŞLARLA TAM ENTEGRASYON

HUPS, sadece HEAŞ bünyesinde kalmayıp havalimanı ekosistemindeki paydaşlar için de vazgeçilmez bir yazılım oldu. Pegasus ve AJet gibi önde gelen havayolu şirketleri, sezonluk uçuş planlarından anlık swap (uçak değişimi) bilgilerine kadar tüm verilerini HUPS ile çift yönlü entegre bir şekilde paylaşıyor. DHMİ Slot Koordinasyon Merkezi ve ASMGCS Yer Radarı gibi kritik sistemlerle de tam uyumlu çalışan HUPS; terminal işletmecisinden yer hizmetlerine, gümrükten emniyet teşkilatına kadar geniş bir ağa anlık veri sağlıyor.

Sabiha Gökçen'in dijital kalbi: Yerli ve milli yazılım 'Hups' ile tam bağımsız operasyon

Sistemin en can alıcı noktalarından biri olan Ramp Kule’de, park yeri tahsisleri HUPS üzerinden saniyeler içinde yönetiliyor. Gün içindeki gecikmeler, erken gelişler ve operasyonel zorunluluklar nedeniyle sürekli değişen park planları, HUPS’un sunduğu dinamik veri akışıyla anlık olarak güncelleniyor. Verilere göre, Ramp Kule çalışanlarının vaktinin %85’ini alan takip ve revize işlemleri, HUPS sayesinde sistemli ve hızlı bir yapıya kavuştu.

KAPASİTE VE TRAFİK ANALİZİNDE DİJİTAL ZEKÂ

HUPS sistemi sadece günlük operasyonları değil, geleceğin planlamasını da yapıyor. Kar, sis gibi meteorolojik zorluklarda veya F1 gibi yoğun trafik dönemlerinde sistemden alınan istatistiksel verilerle kapasite analizleri yapılıyor. Bu sayede Meydan Otoritesi HEAŞ, en zorlu koşullarda bile trafiği "dijital bir zekâ" ile yöneterek gecikme analizleri ve takibi yapabiliyor.

Sabiha Gökçen'in dijital kalbi: Yerli ve milli yazılım 'Hups' ile tam bağımsız operasyon

HEAŞ’ın bu başarı hikayesi, Türk havacılığının yazılım alanında ulaştığı noktayı kanıtlarken, Sabiha Gökçen Havalimanı’nı dijitalleşen havacılık dünyasında da örnek bir merkez konumuna taşıdı.

