Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da zirvede! Stratejik yatırımlar ve verimlilik başarıyı getirdi

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe), 2025 Havalimanı Trafik Raporu verilerini yayımladı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 48,4 milyon yolcu sayısı ve yüzde 16,7'lik büyümeyle listenin zirvesinde yer aldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da zirvede! Stratejik yatırımlar ve verimlilik başarıyı getirdi
Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) güncel hava durumu raporuna göre; 2025 yılı havacılık sektörü için toparlanmanın ötesinde bir büyüme yılı oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı sergilediği performansla Londra, Paris ve Frankfurt gibi merkezlerine fark attı.

TÜRKİYE'NİN HAVACILIKTAKİ GÜCÜ

Sabiha Gökçen Havalimanı 2025 yılında 48,4 milyon yolcu ve yüzde 16,7’lik büyüme oranı yakalayarak Türkiye’nin havacılıktaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da zirvede! Stratejik yatırımlar ve verimlilik başarıyı getirdi

STRATEJİK YATIRIMLAR VE VERİMLİLİK BAŞARIYI GETİRDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, bu başarının HEAŞ, terminal işletmecisi ISG ve havalimanı paydaşlarının eşgüdümlü çalışmaları neticesinde elde edildiği belirtildi.

DİJİTALLEŞME ODAKLI YOLCU DENEYİMİ

Dijitalleşme odaklı yolcu deneyimi süreçleri ve devreye alınan ikinci pistin operasyonel verimliliği en önemli etkenler olarak ön plana çıktı. Düşük maliyetli taşıyıcıların (LCC) merkezi olma konumunu güçlendiren havalimanı hem iç hatlarda hem de uluslararası hatlardaki yeni rotalarıyla yolcu trafiğini başarıyla organize etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da zirvede! Stratejik yatırımlar ve verimlilik başarıyı getirdi

"SADECE BİR HAVALİMANI DEĞİL, BİR BAŞARI HİKAYESİ"

Sektör temsilcileri, Sabiha Gökçen’in %16,7’lik büyümesini "olağanüstü bir sıçrama" olarak değerlendirirken, yayımlanan rapora göre; Sabiha Gökçen Havalimanı’nın sadece yolcu sayısında değil, aynı zamanda uçuş ağının genişlemesi ve operasyonel hız konusunda da global bir standart belirlediğini göstermiş oldu.

2025 Yılı Major Havalimanları Büyüme Sıralaması

  1. İstanbul Sabiha Gökçen (SAW): yüzde 16,7
  2. Barcelona (BCN): yüzde 4,4
  3. Münih (MUC): yüzde 4,4
  4. Roma (FCO): yüzde 4,3
#Ekonomi
