Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kritik kar açıklaması! Kapasite yüzde 15 oranında azaltılacak

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırmaya devam ederken, Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ’tan kritik bir açıklama geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada İstanbul genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidileceği duyuruldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 16:00

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, kara ve deniz yollarının yanı sıra hava yolu trafiğini de etkiledi. Bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada,

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre İstanbul genelinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 18 Ocak 2026 (bugün) ile 19 Ocak 2026 (pazartesi) tarihlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

