İstanbul'da kar yağışı başladı: Pazar günü dışarı çıkacaklar dikkat! Valilik uyardı

İstanbul'da akşam saatleri kar yeniden kendini gösterdi. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından yüksek kesimlerde yağış başladı. Yarın sabah itibarıyla İstanbul fırtınalı havanın etkisine girecek. Valilik uyarılarda bulundu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 00:33

İstanbul, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından beklenen kar yağışı etkisi altına girmeye başladı. Megakentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde yağış başladı. Avrupa Yakası'nda Esenyurt ve Beylikdüzü bölgelerinde hafif kar yağışı etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da kar yağışı başladı: Pazar günü dışarı çıkacaklar dikkat! Valilik uyardı

PAZAR SABAHI FIRTINA BEKLENİYOR

İstanbul Valiliğince, Marmara ve Batı Karadeniz denizlerinde pazar sabahı başlaması beklenen fırtınanın yol açabileceği ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'in batısında (İstanbul-Kırklareli) rüzgarın pazar gününün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, fırtınanın pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Marmara'da rüzgarın, pazar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
#Yaşam
