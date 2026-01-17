Site aidatlarına düzenleme geliyor! Bakan Kurum duyurdu: 'Kimse kafasına göre belirleyemeyecek'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da düzenlenen sosyal konut kura çekim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında fahiş site aidatlarına da değinen Kurum, yeni bir düzenlemenin yolda olduğunu belirtti. Kurum, site aidatları ile ilgili, "Sitelerdeki fahiş aidat problemine neşter vuracağımız düzenlememiz meclis gündemine geldi. Aidatlardaki keyfi ve fahiş artışlara karşı kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi hazırladık" dedi.

"KİMSE KAFASINA GÖRE AİDAT ARTIŞI BELİRLEYEMEYECEK"

Kurum, "Sitelerdeki fahiş aidat problemine neşter vuracağımız düzenlememiz meclis gündemine geldi. Milletvekillerimizin oylarıyla inşallah bu düzenleme yasalaşacak ve bundan böyle; kimse öyle kafasına göre aidat artışı belirleyemeyecek. Aidat artışları enflasyon oranının üzerinde olmayacak." dedi.

"YILDA EN AZ 1 KEZ DENETİM OLACAK"

Denetimlerin yapılacağını belirten Kurum, "Yine mevcut durumda site yönetimlerinin bir denetimi yoktu. Bunu da vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda değerlendirdik. Site yönetim şirketlerini bakanlık olarak biz belgelendirip sınıflandıracağız. Bu şirketleri de yılda en az 1 kez denetleyeceğiz. Site sakinlerimizin şikayetiyle de bakanlık olarak hızlıca denetim başlatacağız" ifadelerini kullandı.