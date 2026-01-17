Akaryakıta indirim geliyor! İşte 17 Ocak 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzine dün gelen 1,61 TL'lik zammın ardından bugün 95 kuruşluk indirim geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Dünya'da yer alan habere göre benzine 16 Ocak Cuma gecesi itibarıyla 1,61 TL zam gelirken bugün ise indirim yapıldı. Son karara göre, benzine, 95 kuruş indirim geldi. Motorin ve otogaz fiyatlarında ise değişim gözlemlenmedi.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa yakası
Benzin: 54.00 TL
Motorin: 54.86 TL
LPG: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin: 53.83 TL
Motorin: 54.69 TL
LPG: 28.69 TL
İzmir
Benzin: 55.19 TL
Motorin: 56.20 TL
LPG: 29.09 TL
Ankara
Benzin: 54.90 TL
Motorin: 55.87 TL
LPG: 29.17 TL