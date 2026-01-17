Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kırmızı bültenle aranan 17 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Kırmızı Bülten, kırmızı difüzyon ve ulusal düzeyde aranan 17 suçlu, 11 ülkeyle yapılan ortak operasyon kapsamında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kırmızı Bülten ve Kırmızı Difüzyonla Aradığımız 12 Suçluyu, Ulusal Seviyede Aradığımız 5 Suçluyu toplam da 17 suçluyu;

ALMANYA(6), IRAK (2), AZERBAYCAN, BOSNA HERSEK, BELARUS, GÜRCİSTAN, İTALYA, KIRGIZİSTAN, KOSOVA, KUZEY MAKEDONYA ve YUNANİSTAN ile yapılan Ortak Operasyonlar ve Çalışmalarla Ülkemize Getirdik.

Kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan İ.F., E.T., A.B., K.B., D.H., Ö.V., M.D., R.Ö., R.Y., M.U., O.Y., İ.D. ile ulusal seviyede aranan B.G., M.D., S.T., M.S. ve H.M.K. yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız, Asayiş, Siber ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıklarımız koordinesinde;

“Uyuşturucu Madde İthal Etme” suçundan Kırmızı Difüzyonla uluslararası seviyede aranan İ.F. isimli şahıs BELARUS’ta,

“Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.T. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.B. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.B. ve Ö.V. isimli şahıslar ALMANYA’da,

“Çocuğun Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.H. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.D. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Kasten Yaralama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö. isimli şahıs IRAK’ta,

“Nitelikli Yağma ve Hırsızlık” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.Y. isimli şahıs KIRGIZİSTAN’da,

“Çocuğun Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.U. isimli şahıs KOSOVA’da,

“Göçmen Kaçakçılığı” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.Y. isimli şahıs YUNANİSTAN’da,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan İ.D. isimli şahıs BOSNA HERSEK’te,

“Mala Zarar Verme, Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma, Bulundurma” suçlarından ulusal seviyede aranan B.G. isimli şahıs AZERBAYCAN’da,

“Çocuğun Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından ulusal seviyede aranan M.D. isimli şahıs IRAK’ta,

“Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak” suçundan ulusal seviyede aranan S.T. isimli şahıs İTALYA’da,

“Dolandırıcılık, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından ulusal seviyede aranan M.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Dolandırıcılık” suçundan ulusal seviyede aranan H.M.K. isimli şahıs KUZEY MAKEDONYA’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı

Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

