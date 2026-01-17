Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Artık ne kızların çeyizinde ne de mutfakta! 'Ağız tadı olanlar daha iyi anlar'

Trabzon'da 54 yıldır kalaycılıkla uğraşan Muzaffer Göle, artık bu mesleğin bittiğini ve mutfakta tercih edilen ürünü açıkladı. Muzaffer Göle artık genç kızların ilgi göstermediğini söyledi.

Artık ne kızların çeyizinde ne de mutfakta! 'Ağız tadı olanlar daha iyi anlar'
Trabzon'da yaşayan 65 yaşındaki Muzaffer Göle 54 yıldır kalaycılıkla uğraştığını belirterek artık evlerde sadece kuymak tavalarının kullanıldığını söyledi.

Günümüzde bakırdan geriye neredeyse sadece kuymak tavasının kaldığını belirten Göle, bu ürünün evlerde adeta demirbaş hâline geldiğini ifade ederek bakır kaplarda pişen yemeklerin hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Artık ne kızların çeyizinde ne de mutfakta! 'Ağız tadı olanlar daha iyi anlar'

ŞİMDİ 2 KİŞİ KALDILAR

Şu anda lokantaların getirdiği bakır kapları kalaylayarak ayakta durmaya çalıştıklarını kaydeden Göle, "Mesleğimde 54 yılı doldurdum. İlkokuldan sonra bu çarşıda çalışmaya başladım ve hâlen devam ediyorum. Eskiden buralarda 7-8 kişi vardık, şimdi ise 2 kişi kaldık. Kalaycılık artık bitiş noktasına geldi. Şu anda bizi lokantalar ayakta tutuyor.

Çelik, krom ve alüminyum mutfak eşyalarının yaygınlaşması, bakıra büyük darbe vurdu. Eskiden büyüklerimiz bakır kullanırdı ancak yeni nesil bakırı pek tercih etmiyor. Günümüzde bakır olarak kullanılan neredeyse tek ürün kuymak tavası. Evlerde artık demirbaş eşya hâline gelen kuymak tavası kullanılıyor" dedi.

Artık ne kızların çeyizinde ne de mutfakta! 'Ağız tadı olanlar daha iyi anlar'

''AĞIZ TADI OLANLAR DAHA İYİ ANLAR''

"Eskiden çeyizlik olarak 50-60 parça bakır alınır ve saklanırdı" diyen Göle "Şimdi ise çeyizlerde çelik setler yer alıyor. Bakır kaplarda pişen yemeklerin lezzetini ağız tadı olanlar çok iyi anlar. Bu kaplarda pişen yemeklerin daha sağlıklı olduğunu da söyleyebiliriz. Eskiden mahalle aralarında kalaycı dükkânları bulunur, hatta seyyar kalaycılık yapanlar bile olurdu. Biz artık bu mesleğin son temsilcileriyiz. Mesleğimi severek yapıyorum. Şu an bile bana 'Hangi mesleği yapardın?' deseler yine kalaycılık derim. Sevmeseydim 54 yıl boyunca bu mesleği yapmazdım" şeklinde konuştu.

