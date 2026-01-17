Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Teknolojiye meydan okuyor, 33 yıldır işi yapıyor! 'Bu mesleğin son temsilcisiyim'

Mersin'in Tarsus ilçesinde teknolojiye meydan okuyan mesleklerden hallaçlığı 33 yıldır sürdüren Erol Ayaz geçmişin emeğini yaşatıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Teknolojiye meydan okuyor, 33 yıldır işi yapıyor! 'Bu mesleğin son temsilcisiyim'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 09:45

Makineleşme ve teknolojiyle hazır ürünlerin yaygınlaşmasıyla birlikte el emeğine dayalı meslek birçok bölgede olduğu gibi 'da da etkisini yitiriyor. Yıllardır eline aldığı yay ve tokmakla pamukları kabartarak ekmek parasını kazanan 44 yaşındaki Erol Ayaz, ilçeye bağlı Şehitmustafa Mahallesi'ndeki küçük dükkanında hallaçlık mesleğini 33 yıldır sürdürüyor. Yorgan, yatak ve yastık yapımında kullanılan ve yünün yay ile tokmak kullanılarak kabartma işlemi olan hallaçlığa devam eden Ayaz, aynı zamanda bir kültürü ve geçmişin emeğini yaşatıyor.

Teknolojiye meydan okuyor, 33 yıldır işi yapıyor! 'Bu mesleğin son temsilcisiyim'

ELYAF YERİNE YÜN

Çukurova'nın son hallaçlarından biri olarak, kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleği gelecek kuşaklara aktarmak isteyen Ayaz, elyaf yerine yün kullanmasını öneriyor.

Ayaz, "Sağlığını seven yün ve pamuğu tercih eder. Şimdi ise insanlar hazır yorgan alıyor. Ama doğal pamuk ve yünle yapılan yorganın verdiği rahatlığı hiçbir makine ürünü vermez. 33 yıldır yapmış olduğum hallaçlık ve yorgancılık mesleğini sürdürmekteyim. Şuanda sağlığını düşünen pamuk ve yün kullanıyor. Elyaf sentetik bir madde olduğu, çöpten toplanan plastik şişelerden yapıldığı için sağlığa zararlıdır, vücudu dinlendirmez. Yün ve pamuk yorganlar tercih edilmeli" ifadelerini kullandı.

MESLEĞİN SON TEMSİLCİSİ

Bebekler için elyaf isteyen müşterileri yün ve pamuğa yönlendirdiğini belirten Ayaz, "Müşterilerimiz bebekleri için elyaf istedikleri zaman vazgeçirtmeye çalışıyoruz. ‘Çöpten toplanan plastik şişelerde' yatırır mısınız çocuklarını diyoruz o zaman ‘doğru söylüyorsunuz' diyerek yün ve pamuğu tercih ediyorlar. Çukurova'da hallaçlık mesleğinin son temsilcilerindenim. Bu iş kolay değil" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2026’nın altın meslekleri belli oldu! İşte aylık 250 bin TL gelir sağlayan 20 iş kolu
ETİKETLER
#çukurova
#pamuk
#yunus emre geçti
#Yerel Kültür
#El Emeği
#Hallaçlık
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.