2026’nın altın meslekleri belli oldu! İşte aylık 250 bin TL gelir sağlayan 20 iş kolu

Yapay zeka ve dijital çalışma alanları sağlıktan finansa, savunmadan tarım kollarına pek çok sektöre uyum sağladı. Bir yandan okullarda hazırlanan yeni müfredatlar bir yandan da çalışma hayatındaki yeni programlar doğan personel açığını gidermek için önemli adımlar oldu. Diğer yandan yüksek gelir ve prestijli konumlarıyla ilgi uyandıran meslekler de genç yaşlı herkesin dikkatini çekmeye başladı…