Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Seçimler bitti muhalefet lideri gitti! Partiden şoke eden açıklama geldi

Uganda'da muhalefet lideri Bobi Wine'ın evine helikopterle askeri bir operasyon düzenlendi. Wine'ın zorla bir helikoptere bindirilerek bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi.

Seçimler bitti muhalefet lideri gitti! Partiden şoke eden açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.01.2026
12:42
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
12:42

Doğu Afrika ülkesi 'da muhalefetin önde gelen isimlerinden biri olan Bobi Wine'ın, gergin geçen seçimlerden bir gün sonra evine askeri bir operasyon düzenlendi. Bobi Wine'ın operasyon kapsamında evinden alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü bildirildi.

Açıklamayı ise Wine'ın lideri olduğu Ulusal Birlik Platformu Partisi'nden (National Unity Platform) geldi.

Seçimler bitti muhalefet lideri gitti! Partiden şoke eden açıklama geldi

EVİNE HELİKOPTERLİ BASKIN

Parti, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, orduya ait bir helikopterin Wine'ın evinin bulunduğu yerleşkeye indiği, Bobi Wine'ın zorla helikoptere bindirilerek götürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, operasyon sırasında Wine'ın özel güvenlik görevlilerinin şiddete maruz kaldığı ifade edildi.

Bobi Wine, gerçek adıyla Robert Kyagulanyi, daha önce yaptığı açıklamada polis güçlerinin evini sardığını ve fiilen ev hapsinde tutulduğunu söylemişti. Söz konusu gelişme, ülkede şiddet olayları ve internet kesintileriyle gölgelenen seçimlerin hemen ardından yaşandı.

Seçimler bitti muhalefet lideri gitti! Partiden şoke eden açıklama geldi

MUSEVENI KOLTUĞUNU BIRAKMAK İSTEMİYOR

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü iktidarını uzatmayı hedefliyor. grupları, son seçimlerin baskı ve sindirme ortamında yapıldığını savundu.

Komisyonu tarafından açıklanan geçici sonuçlara göre Museveni oyların yüzde 75,38'ini alarak ilk sırada yer aldı. En yakın rakibi olan 43 yaşındaki Bobi Wine ise yüzde 20,71 oy oranıyla ikinci sırada gösterildi.

Seçimler bitti muhalefet lideri gitti! Partiden şoke eden açıklama geldi

KENDİNİ "GETTO BAŞKAN" OLARAK TANIMLIYORDU

Bir dönem pop müzik yıldızı olarak tanınan Bobi Wine, kendisini "getto başkanı" olarak tanımlıyor. Son yıllarda Museveni yönetimine karşı yükselen en güçlü muhalif figürlerden biri olarak öne çıkan Wine, özellikle genç seçmenler arasında geniş bir destek tabanına sahip.

Wine'ın akıbetine ilişkin resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Nerede olduğu bilinmiyor.

Seçimler bitti muhalefet lideri gitti! Partiden şoke eden açıklama geldi
TGRT Haber
