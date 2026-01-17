AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor

Kategoriler
İstanbul
Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan peş peşe kar yağışı uyarısı geldi. AKOM yayımladığı haftalık hava durumu raporunda İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterecek. Sıcaklıkların bir anda düşeceği megakentte dondurucu soğuklar hakim olacak.
Yapılan açıklamada, "Güne 3 °C civarındaki hava sıcaklıklarıyla birlikte hafif yağmurlu bir gökyüzüyle başlandı. Gün boyu rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (20–50 km/s) eseceği, öğle saatlerinde çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülmektedir. Sıcaklıkların ise 7 °C civarında olması tahmin edilmektedir" ifadeleri yer aldı.
Öte yandan yapılan değerlendirmede, pazar ve pazartesi günlerine dikkat çekildi. Yarın sıcaklıklar 2 dereceye kadar düşecek ve bu gece itibarıyla kar yağışı bastıracak. Kar yağışı pazartesi gününde de devam edecek, salı günü hem sıcaklıklar yükselecek hem de güneş açacak.