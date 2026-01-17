Menü Kapat
 | Özge Sönmez

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor

AKOM, İstanbul'da etkili olacak kar yağışı için tarih verdi. Yapılan değerlendirmede megakentte sıcaklıkların düşeceği, bu gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Bu gece başlayan kar yağışının ise 2 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

17.01.2026
17.01.2026
Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan peş peşe kar yağışı uyarısı geldi. AKOM yayımladığı haftalık hava durumu raporunda İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterecek. Sıcaklıkların bir anda düşeceği megakentte dondurucu soğuklar hakim olacak.

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Yapılan açıklamada, "Güne 3 °C civarındaki hava sıcaklıklarıyla birlikte hafif yağmurlu bir gökyüzüyle başlandı. Gün boyu rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (20–50 km/s) eseceği, öğle saatlerinde çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülmektedir. Sıcaklıkların ise 7 °C civarında olması tahmin edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor

2 GÜN BOYUNCA KAR VAR

Öte yandan yapılan değerlendirmede, pazar ve pazartesi günlerine dikkat çekildi. Yarın sıcaklıklar 2 dereceye kadar düşecek ve bu gece itibarıyla kar yağışı bastıracak. Kar yağışı pazartesi gününde de devam edecek, salı günü hem sıcaklıklar yükselecek hem de güneş açacak.

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor
Arnavutköy’de kontrolden çıkan otomobil park halindeki midibüse çarptı
Meteoroloji illeri tek tek duyurdu! İstanbul dahil birçok kente kar yağışı çok sert geliyor: 4 gün sürecek
#Gündem
