İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki midibüse çarptı

İstanbul Arnavutköy’de kontrolden çıkan bir otomobilin, park halindeki servis midibüsüne çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, midibüse binmek üzere olan bir kişinin saniyelerle kurtulduğu görüldü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.01.2026
10:10
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
10:10

, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 DRH 150 plakalı , tali yoldan caddeye çıkmaya çalışan 26 TS 243 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, savrularak yol kenarında bir fırının önünde park halinde bulunan 34 LVL 132 plakalı servis midibüsüne çarptı ve durabildi.

Kıl payı kurtuldu

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin önce caddeye çıkmaya çalışan ticari araca çarptığı, ardından kontrolünü kaybederek park halindeki servis midibüsüne çarptığı anlar yer aldı. Öte yandan kazadan hemen önce servis minibüsüne binmeye çalışan bir kişinin, çarpmanın hemen öncesinde araçtan uzaklaşarak son anda kurtulduğu görüldü.

