Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tek şarjla 50 yıl boyunca dayanan nükleer pil geliştirildi

Çinli BetaVolt firması tarafından geliştirilen ve nikel-63 izotopuyla çalışan BV100 bataryası, tek bir şarjla tamı tamına yarım asır boyunca çalışabiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tek şarjla 50 yıl boyunca dayanan nükleer pil geliştirildi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 15:57

Geleneksel lityum-iyon bataryalar, akıllı telefonlardan elektrikli arabalara kadar her cihazda kullanılıyor. Ancak çok büyük bir dezavantajı var: ömrü sınırlı ve sürekli şarja ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda zamanla kapasite kaybı yaşadığından dolayı da kullanıcıları yarı yolda bırakabiliyor.

Tek şarjla 50 yıl boyunca dayanan nükleer pil geliştirildi

0:00 134
HABERİN ÖZETİ

Tek şarjla 50 yıl boyunca dayanan nükleer pil geliştirildi

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Çin merkezli BetaVolt şirketi, geleneksel bataryaların ömrü ve şarj sorunlarını nükleer enerjiyle çözmeyi hedefleyen, 50 yıl şarj gerektirmeyen BV100 modelini seri üretime geçirdi; ancak mevcut güç kapasitesi akıllı telefonlar için yetersiz kalıyor.
Çinli BetaVolt şirketi, geleneksel lityum-iyon batarya sorunlarını çözmek için nükleer enerji kullanan BV100 modelini geliştirdi.
Madeni para büyüklüğündeki BV100 bataryası, nikel-63 radyoaktif izotopu kullanarak 3 volt gerilimde 100 mikrowatt enerji üretiyor.
Teorik olarak 50 yıl boyunca hiçbir şarja ihtiyaç duymadan çalışabilen bu bataryanın seri üretimine geçildi ve şirket 1 watt kapasiteli bir sürüm üzerinde çalışıyor.
Uzmanlar, mevcut 100 mikrowatt kapasitenin akıllı telefonlar gibi yüksek güç tüketen cihazlar için yetersiz olduğunu belirtiyor.
Bir akıllı telefonu çalıştırmak için bataryanın yaklaşık 310 kilogram ağırlığa ulaşması gerektiği hesaplandığından, nükleer bataryaların akıllı telefonlarda kullanımı şu an için mümkün değil.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

Çin merkezli şirketi BetaVolt ise nükleer kullanarak geliştirdiği BV100 modeliyle bu ve benzeri sorunları kökten çözmeyi hedefliyor. SlashGear'in haberine göre, madeni para büyüklüğündeki BV100 bataryası nikel-63 radyoaktif izotopunu kullanarak 3 volt gerilimde 100 mikrowatt enerji üretiyor. Şirket, 1 watt kapasiteli bir sürüm üzerinde çalıştığını duyururken, BV100 modelinin seri üretimine geçtiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Tek şarjla 50 yıl boyunca dayanan nükleer pil geliştirildi

NÜKLEER BATARYA, 50 YIL ÇALIŞABİLİYOR

Radyoaktif elementlerin bozunma enerjisini elektriğe dönüştüren sistem, teorik olarak 50 yıl boyunca hiçbir şarja ihtiyaç duymadan çalışabiliyor.

Aslında nükleer batarya fikri bilim dünyası için yeni bir kavram değil. 1954 yılında RCA tarafından geliştirilen atom pili ve 1961'de ABD donanmasına ait uydularda kullanılan radyoizotop termoelektrik jeneratörler (RTG) bulunuyordu. 2024'ün sonlarında Bristol Üniversitesi tarafından geliştirilen karbon-14 elmas bataryalar da binlerce yıl ömür vadeden çalışmalar arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, uzmanlar nükleer pillerin akıllı telefonlarda kullanılıp kullanılamayacağı konusunda çekimserler. Live Science'a konuşan malzeme bilimci Juan Claudio Nino'ya göre 100 mikrowattlık kapasite ancak kalp pilleri veya pasif sensörler için yeterli olabilir. Bir akıllı telefon ise video görüşmesi sırasında 4 bin miliwatt civarında güç tüketiyor. Dolayısıyla nükleer bir bataryanın telefonları çalıştırabilmesi için gücünün binlerce kat üzerine çıkması gerekiyor.

WIRED'ın haberine göre bir akıllı telefonun kesintisiz çalışabilmesi için yaklaşık 1,5 amperlik sabit akım üretilmesi şart. Mevcut nikel-63 teknolojisiyle istenilen akım değerine ulaşmak için bataryanın yaklaşık 310 kilogram ağırlığa ulaşması gerektiği hesaplanıyor. Dolayısıyla nükleer bataryaların cebimize girmesi şu an için imkansız.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bilgisayar fiyatları kontrolden çıktı: Sadece RAM'in payı yüzde 35'e fırladı
Samsung, Galaxy S26 serisini ve Galaxy Buds4 kulaklıklarını tanıttı
ETİKETLER
#Teknoloji
#enerji
#Nükleer Batarya
#Betavolt
#Bv100
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.