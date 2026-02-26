Tek şarjla 50 yıl boyunca dayanan nükleer pil geliştirildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Geleneksel lityum-iyon bataryalar, akıllı telefonlardan elektrikli arabalara kadar her cihazda kullanılıyor. Ancak çok büyük bir dezavantajı var: ömrü sınırlı ve sürekli şarja ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda zamanla kapasite kaybı yaşadığından dolayı da kullanıcıları yarı yolda bırakabiliyor.
Çin merkezli teknoloji şirketi BetaVolt ise nükleer enerji kullanarak geliştirdiği BV100 modeliyle bu ve benzeri sorunları kökten çözmeyi hedefliyor. SlashGear'in haberine göre, madeni para büyüklüğündeki BV100 bataryası nikel-63 radyoaktif izotopunu kullanarak 3 volt gerilimde 100 mikrowatt enerji üretiyor. Şirket, 1 watt kapasiteli bir sürüm üzerinde çalıştığını duyururken, BV100 modelinin seri üretimine geçtiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Radyoaktif elementlerin bozunma enerjisini elektriğe dönüştüren sistem, teorik olarak 50 yıl boyunca hiçbir şarja ihtiyaç duymadan çalışabiliyor.
Aslında nükleer batarya fikri bilim dünyası için yeni bir kavram değil. 1954 yılında RCA tarafından geliştirilen atom pili ve 1961'de ABD donanmasına ait uydularda kullanılan radyoizotop termoelektrik jeneratörler (RTG) bulunuyordu. 2024'ün sonlarında Bristol Üniversitesi tarafından geliştirilen karbon-14 elmas bataryalar da binlerce yıl ömür vadeden çalışmalar arasında yer alıyor.
Bununla birlikte, uzmanlar nükleer pillerin akıllı telefonlarda kullanılıp kullanılamayacağı konusunda çekimserler. Live Science'a konuşan malzeme bilimci Juan Claudio Nino'ya göre 100 mikrowattlık kapasite ancak kalp pilleri veya pasif sensörler için yeterli olabilir. Bir akıllı telefon ise video görüşmesi sırasında 4 bin miliwatt civarında güç tüketiyor. Dolayısıyla nükleer bir bataryanın telefonları çalıştırabilmesi için gücünün binlerce kat üzerine çıkması gerekiyor.
WIRED'ın haberine göre bir akıllı telefonun kesintisiz çalışabilmesi için yaklaşık 1,5 amperlik sabit akım üretilmesi şart. Mevcut nikel-63 teknolojisiyle istenilen akım değerine ulaşmak için bataryanın yaklaşık 310 kilogram ağırlığa ulaşması gerektiği hesaplanıyor. Dolayısıyla nükleer bataryaların cebimize girmesi şu an için imkansız.