Geleneksel lityum-iyon bataryalar, akıllı telefonlardan elektrikli arabalara kadar her cihazda kullanılıyor. Ancak çok büyük bir dezavantajı var: ömrü sınırlı ve sürekli şarja ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda zamanla kapasite kaybı yaşadığından dolayı da kullanıcıları yarı yolda bırakabiliyor.

Dinle Özetle

Tek şarjla 50 yıl boyunca dayanan nükleer pil geliştirildi Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 134

HABERİN ÖZETİ Tek şarjla 50 yıl boyunca dayanan nükleer pil geliştirildi Çin merkezli BetaVolt şirketi, geleneksel bataryaların ömrü ve şarj sorunlarını nükleer enerjiyle çözmeyi hedefleyen, 50 yıl şarj gerektirmeyen BV100 modelini seri üretime geçirdi; ancak mevcut güç kapasitesi akıllı telefonlar için yetersiz kalıyor. Çinli BetaVolt şirketi, geleneksel lityum-iyon batarya sorunlarını çözmek için nükleer enerji kullanan BV100 modelini geliştirdi. Madeni para büyüklüğündeki BV100 bataryası, nikel-63 radyoaktif izotopu kullanarak 3 volt gerilimde 100 mikrowatt enerji üretiyor. Teorik olarak 50 yıl boyunca hiçbir şarja ihtiyaç duymadan çalışabilen bu bataryanın seri üretimine geçildi ve şirket 1 watt kapasiteli bir sürüm üzerinde çalışıyor. Uzmanlar, mevcut 100 mikrowatt kapasitenin akıllı telefonlar gibi yüksek güç tüketen cihazlar için yetersiz olduğunu belirtiyor. Bir akıllı telefonu çalıştırmak için bataryanın yaklaşık 310 kilogram ağırlığa ulaşması gerektiği hesaplandığından, nükleer bataryaların akıllı telefonlarda kullanımı şu an için mümkün değil.

Çin merkezli teknoloji şirketi BetaVolt ise nükleer enerji kullanarak geliştirdiği BV100 modeliyle bu ve benzeri sorunları kökten çözmeyi hedefliyor. SlashGear'in haberine göre, madeni para büyüklüğündeki BV100 bataryası nikel-63 radyoaktif izotopunu kullanarak 3 volt gerilimde 100 mikrowatt enerji üretiyor. Şirket, 1 watt kapasiteli bir sürüm üzerinde çalıştığını duyururken, BV100 modelinin seri üretimine geçtiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

NÜKLEER BATARYA, 50 YIL ÇALIŞABİLİYOR

Radyoaktif elementlerin bozunma enerjisini elektriğe dönüştüren sistem, teorik olarak 50 yıl boyunca hiçbir şarja ihtiyaç duymadan çalışabiliyor.

Aslında nükleer batarya fikri bilim dünyası için yeni bir kavram değil. 1954 yılında RCA tarafından geliştirilen atom pili ve 1961'de ABD donanmasına ait uydularda kullanılan radyoizotop termoelektrik jeneratörler (RTG) bulunuyordu. 2024'ün sonlarında Bristol Üniversitesi tarafından geliştirilen karbon-14 elmas bataryalar da binlerce yıl ömür vadeden çalışmalar arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, uzmanlar nükleer pillerin akıllı telefonlarda kullanılıp kullanılamayacağı konusunda çekimserler. Live Science'a konuşan malzeme bilimci Juan Claudio Nino'ya göre 100 mikrowattlık kapasite ancak kalp pilleri veya pasif sensörler için yeterli olabilir. Bir akıllı telefon ise video görüşmesi sırasında 4 bin miliwatt civarında güç tüketiyor. Dolayısıyla nükleer bir bataryanın telefonları çalıştırabilmesi için gücünün binlerce kat üzerine çıkması gerekiyor.

WIRED'ın haberine göre bir akıllı telefonun kesintisiz çalışabilmesi için yaklaşık 1,5 amperlik sabit akım üretilmesi şart. Mevcut nikel-63 teknolojisiyle istenilen akım değerine ulaşmak için bataryanın yaklaşık 310 kilogram ağırlığa ulaşması gerektiği hesaplanıyor. Dolayısıyla nükleer bataryaların cebimize girmesi şu an için imkansız.