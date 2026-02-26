Samsung Galaxy S26 serisini resmi olarak duyurdu. Üçüncü nesil yapay zeka telefonları olarak nitelendirilen Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modelleri planlama yapmak, içerik düzenlemek gibi günlük görevleri yerine getirmeyi sağlıyor. Peki Galaxy S26 ailesinin teknik özellikleri ve fiyatları neler?

HABERİN ÖZETİ Samsung, Galaxy S26 serisini ve Galaxy Buds4 kulaklıklarını tanıttı Samsung, günlük görevleri kolaylaştıran yapay zeka yetenekleri ve Galaxy S26 Ultra'ya özel dahili Gizlilik Ekranı gibi yenilikçi özelliklerle güçlendirilmiş üçüncü nesil AI telefon serisi Galaxy S26'yı tanıttı. Samsung, Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modellerinden oluşan üçüncü nesil yapay zeka (AI) telefon serisini duyurdu. Seri, planlama ve içerik düzenleme gibi günlük görevleri basitleştiren gelişmiş yapay zeka deneyimleri sunuyor. Galaxy S26 Ultra, mobil sektörde bir ilk olan dahili Privacy Display (Gizlilik Ekranı) ve özel tasarlanmış güçlü AI çipsetiyle öne çıkıyor. Geliştirilmiş kamera sistemi, Nightography Video, Super Steady Video ve yapay zeka destekli Photo Assist gibi özellikler sunuyor. Yeni Galaxy Buds4 serisi de Hi-Fi ses, Aktif Gürültü Engelleme ve ergonomik tasarımla birlikte tanıtıldı. Galaxy S26 serisi 25 Şubat'ta, Buds4 serisi ise 18 Mart'ta satışa sunuldu; Türkiye fiyatları da açıklandı.

SAMSUNG GALAXY S26 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Samsung, Galaxy ailesinin en güvenli ve en üstün Galaxy AI deneyimleriyle güçlendirilen Galaxy S26 serisiyle AI Phone çağını başlatıyor. Güçlü donanım, markanın en iyi kamera sistemi ve yapay zekâ deneyimleri ile donatılan yeni seri, günlük işleri bugüne dek hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Galaxy Buds4 serisi ise markanın ses ve kullanım kolaylığındaki en yeni inovasyonlarını tek bir cihazda sunuyor.

Samsung Electronics, şimdiye kadarki en güvenli ve üstün Galaxy AI deneyimleriyle güçlendirilen ve kullanıcıların telefonlarında gün boyu yaptığı işleri kolaylaştıran Galaxy S26 serisini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Galaxy S26 serisi, planlama yapmaktan bilgi aramaya, içerik kaydetmekten düzenleme yapmaya kadar, günlük işleri halletmek için gereken çabayı ve işlem sayısını azaltıyor. Markanın üçüncü nesil yapay zekâ telefonları olan Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra, karmaşık görevleri arka planda hallederken kullanıcılar teknolojinin nasıl çalıştığından ziyade sonuçlara odaklanabiliyor.

Samsung'un ekran teknolojilerindeki onlarca yıllık inovasyonlarını temel alarak geliştirilen Galaxy S26 Ultra, sektörün ilk dahili Privacy Display (Gizlilik Ekranı) özelliğini cep telefonlarına getirerek yeni bir ekran deneyimi sunuyor. Galaxy S26 Ultra ayrıca markanın en hızlı ve güçlü yapay zekâ özellikleri sunan özelleştirilmiş bir çip setiyle ve ısınmaya karşı özelliklerle donatıldı. Bu yeniliklerin tümü, şimdiye kadarki en ince Ultra modeliyle kullanıcılarla buluşuyor.

Samsung Electronics Başkanı, CEO'su ve Cihaz Deneyimi İş Birimi Başkanı TM Roh, yaptığı açıklamada, "İnsanların her gün yapay zekâyı güvenle kullanabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yapay zekâ herkes için tutarlı sonuçlar vermeli ve uzmanlık gerektirmeden fayda sunacak şekilde tasarlanmalı. Galaxy S26 serisinde, görevleri doğal akışında tamamlayacak şekilde tasarladığımız yapay zekânın zahmetsiz hissettirmesine odaklandık. Yapay zekânın sessizce arka planda çalışması sayesinde kullanıcılar önemli işlerine odaklanabilecek" dedi.

Galaxy S26 serisini özellikleri hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

Galaxy S26 Ultra, mobil sektöründe bir ilke imza atarak, telefonlarda gizliliğin korunma şeklini temelden değiştiren devrim niteliğindeki bir ekran teknolojisi olan yerleşik Privacy Display ile piksel düzeyinde gizlilik sağlıyor. Toplu taşıma, kafeler ve ortak kullanım alanları gibi günlük kullanım durumlarına yönelik tasarlanan Privacy Display, mobil cihazlarda daha önce sunulan tüm gizlilik özelliklerinin ötesine geçiyor. Günlük kullanımda piksellerin ışığı nasıl dağıttığını kontrol eden teknoloji, kullanıcı için ekran içeriğinin netliğini, parlaklığını ve rahat görünümünü korurken başkalarının görebildiklerini sınırlıyor. Ekranlara yapıştırılan geleneksel gizlilik filmlerinden farklı olarak, Galaxy'deki dahili Privacy Display özelliği kapatıldığında ekran tüm açılardan tam olarak görülebiliyor. Bu özellik etkinleştirildiğinde ise yanlardan bakan diğer kişilerin görebildikleri sınırlandırılıyor. Kullanıcılar, uygulamanın etkinleştirilme zamanını özelleştirebiliyor ve duruma göre gizlilik düzeylerini ayarlayabiliyor.

Gün boyu sürecek güçlü bir performansa sahip olan Galaxy S26 serisi, şimdiye kadar Galaxy S serisinde yer alan en güçlü donanımla ve özel olarak tasarlanmış çip setiyle güçlendirildi. Galaxy S26 Ultra’da yer alan özelleştirilmiş mobil işlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy, CPU, GPU ve NPU'daki önemli kazanımlarla sınıfının en iyi performansını sunuyor, gün boyu daha hızlı ve daha akıcı bir deneyim sağlıyor. Yapılan geliştirmelerle Galaxy S26 Ultra birden fazla uygulama aynı anda çalışırken bile daha hızlı yanıtlar veriyor ve karmaşık iş yüklerini akıllı bir şekilde yönetiyor. Kullanıcılar gecikme veya kesinti olmadan uygulamalar arasında geçiş yapabilmesini sağlıyor. GPU performansındaki yüzde 24'lük artış ise daha zengin görseller ve daha akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

Üstün performansı sürdürmek için Galaxy S26 Ultra’da yeniden tasarlanan Vapour Chamber, ısının daha geniş bir yüzey alanına daha verimli yayılmasını sağlıyor. Bu özellik, ısı dağılımını iyileştirerek, oyun oynama, çoklu görevler yerine getirme ve video kaydetme gibi zorlu işlemlerde bile cihazın ısınmamasını ve tutarlı çalışmasını sağlıyor. Gün boyu kullanımı desteklemek üzere, S26 Ultra’da Süper Hızlı Şarj 3.0 özelliği de bulunuyor. Bu özellik, sadece 30 dakikada yüzde 75'e kadar şarj imkanı sağlayarak şarj bitmesine bağlı kesintileri en aza indiriyor.

Şimdiye kadar sunulan en iyi Galaxy kamera sistemine sahip Galaxy S26 serisi ile üretici olmak, profesyonel araçlar veya teknik bilgiler olmadan bile daha doğal ve mümkün hale geliyor. Geliştirilmiş Nightography Video, kapalı mekan konserleri veya gün batımından sonra kamp ateşi çevresi gibi loş ortamlarda yapılan çekimlerin dahi daha net ve canlı olmasını sağlıyor. Super Steady Video özelliği ise engebeli yollarda veya temposu yüksek aktivitelerde bile kolaylık sağlıyor. Galaxy S26 Ultra, yüksek kaliteli prodüksiyon iş akışlarında verimli sıkıştırma sağlamak üzere geliştirilen profesyonel seviyede yeni video standardı APV kodek desteği sunan ilk Galaxy cihazı olarak öne çıkıyor. Kaliteye önem veren içerik üreticileri için bu gelişme, tekrar tekrar düzenleme yaptıktan sonra bile gerçekliğini koruyan ve görsel olarak kayıpsız video kalitesi anlamına geliyor.

Geliştirilmiş Photo Assist ile kullanıcılar, yapmak istedikleri değişiklikleri kendi sözcükleriyle kolayca tarif edebiliyor, yalnızca yazarak ya da söyleyerek bir sahneyi gündüzden geceye çevirebiliyor. Bu özellik ayrıca görüntülere eklemeler de yapabiliyor ve dilimi kesilmiş pasta gibi nesnelerin eksik kısımlarını tamamlayabiliyor. Giysilerdeki leke izleri gibi kişisel detaylar da Galaxy AI'da bulunan, fotoğraflardaki kıyafetleri değiştirme özelliğiyle düzeltilebiliyor. Creative Studio, üreticiliği ve özelleştirmeyi tek bir alanda bir araya getirerek ilham geldiğinde fikirlerin kolayca hayata geçirilmesini sağlıyor. Kullanıcılar, bir eskizi, fotoğrafı kullanarak veya bir komutla, fikirlerini, stickerlardan davetiyelere ya da kişiselleştirilmiş duvar kağıtlarına kadar gösterişli görsellere hızla dönüştürebiliyor; araçlar arasında geçiş yapmadan veya akışlarını kesintiye uğratmadan düzenleyip paylaşabiliyor.

Galaxy S26 serisinin doğal tamamlayıcısı yeni Galaxy Buds4 serisi kulaklıklar, zengin ve kullanıcıyı içine alan Hi-Fi ses sunarken günlük deneyimleri telefonun ötesine taşıyor. Buds4 serisi, daha küçük ve kulağa daha iyi oturan ultra ince ve ergonomik yapıdaki kulaklık başlıklarıyla gün boyunca daha güvenli ve rahat bir deneyim sağlıyor. Yeni kanat tasarımı, kullanıcıların ayarları kolayca bulup düzenlemesine yardımcı olmak için birinci sınıf metal kaplamaya ve tasarımı yenilenmiş sıkıştırma kontrolü alanına sahip. Ayrıca, midye kabuğu görünümündeki şeffaf kapaklı yeni şarj yuvası, muhafaza etme ve şarj işlemini daha işlevsel ve kolay hale getirirken, ultra ince kanat tasarımı öne çıkarıyor ve hareket halindeyken şık görünen ve yüksek kalitede dinleme deneyimi sunuyor.

Galaxy Buds4 Pro’da alanı daha verimli şekilde kullanan yeni tasarıma sahip, daha büyük hoparlörler ve daha geniş woofer sayesinde daha iyi ses kalitesi sunuluyor. Geliştirilen özellikler temiz bas ve zengin tizlerle doğal ve sürükleyici sesler sunuyor ve orijinal kayda sadık, yüksek doğrulukta bir ses deneyimi sağlıyor. Çift yönlü hoparlör, Aktif Gürültü Engelleme işlevini en üst düzeye çıkarırken rüzgar ve diğer dış faktörlerden gelen akustik yansımaları en aza indiriyor. Otobüs, tren veya uçakla seyahat ederken modelin geliştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme özelliği, seslerin zengin ve dengeli kalmasını sağlarken düşük frekanslı motor ve yol gürültüsünü azaltıyor. Böylece kullanıcılar, dikkatleri dağılmadan müzik, podcast veya çağrılara odaklanabiliyor. Buds4 serisi ile kullanıcılar, Bixby, Google Gemini ve Perplexity’nin de dahil olduğu yapay zekâ asistanlarını sesli ve eller serbest kontrollerle başlatabiliyor.

Galaxy S26 Ultra, S26+ ve S26, 25 Şubat’ta satışa sunuldu. Tüm modellerinde aynı tasarım dilini sunan Galaxy S26 serisi, Kobalt Mor, Beyaz, Siyah ve Gök Mavisi renk seçeneklerinin yanı sıra yalnızca online olarak Pembe Altın ve Gümüş renk seçenekleriyle satılacak. Galaxy Buds4 Pro ve Buds4 ise ultra ince mat yüzeye sahip Beyaz ve Siyah renk seçenekleri sunuyor. Galaxy Buds4 Pro’da ise samsung.com.tr online satışa özel Pembe Altın seçeneği bulunuyor. Galaxy S26 serisiyle birlikte satışa sunulan Galaxy Buds4 serisi için bugün itibarıyla belirli pazarlarda ön sipariş verilebiliyor. Galaxy Buds4 serisi, 18 Mart'tan itibaren genel satışa sunulacak.

SAMSUNG GALAXY BUDS4 TÜRKİYE FİYATI

Galaxy Buds4 tam kablosuz kulaklık: 8 bin 999 TL

SAMSUNG GALAXY S26 SERİSİNİN TÜRKİYE FİYATLARI

Galaxy S26 Ultra fiyatı:

S26 Ultra 12 GB RAM + 256 GB hafıza: 109 bin 999 TL

109 bin 999 TL S26 Ultra 12 GB RAM + 512 GB hafıza: 121 bin 999 TL

121 bin 999 TL S26 Ultra 16 GB RAM + 1 TB hafıza: 139 bin 999 TL

Galaxy S26+ fiyatı:

S26+ 12GB RAM + 256 GB hafıza: 82 bin 499 TL

82 bin 499 TL S26+ 12GB RAM + 512 GB hafıza: 94 bin 499 TL

Galaxy S26 fiyatı: