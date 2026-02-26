Samsung Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra Türkiye fiyatları açıklandı: En ucuzu 70 bin lirayı aştı

S26 ULTRA 140 BİN LİRAYA SATILIYOR

Yüksek performans ve üst düzey kamera yetenekleri arayan kullanıcılara hitap eden Galaxy S26 Ultra modelinin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu 121 bin 999 Türk Lirası karşılığında satışa sunuluyor. Daha fazla hafıza kapasitesi isteyenler için sunulan 16 GB RAM ve 1 TB depolamalı tepe sürümün fiyatı ise 139 bin 999 Türk Lirası olarak belirlendi.