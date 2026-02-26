Menü Kapat
Samsung Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra Türkiye fiyatları açıklandı: En ucuzu 70 bin lirayı aştı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, S26 serisini tanıttığı Galaxy Unpacked etkinliğini 25 Şubat'ta gerçekleştirdi. Şirket yeni nesil akıllı telefonlarını tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de sergiledi. Etkinlik kapsamında en güçlü donanımlara sahip yeni cihazları Galaxy S26, Galaxy S26+ ve serinin tepe modeli Galaxy S26 Ultra tüketicilerin beğenisine sunuldu.

LANSMAN BİTER BİTMEZ TÜRKİYE PAZARINDA

Tanıtımın hemen ardından ailenin yepyeni üyeleri hızlıca Türkiye'de raflardaki yerini aldı. Satışa sunulan Galaxy S26 serisinin merak edilen Türkiye fiyatları da resmen açıklandı.

S26 ULTRA 140 BİN LİRAYA SATILIYOR

Yüksek performans ve üst düzey kamera yetenekleri arayan kullanıcılara hitap eden Galaxy S26 Ultra modelinin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu 121 bin 999 Türk Lirası karşılığında satışa sunuluyor. Daha fazla hafıza kapasitesi isteyenler için sunulan 16 GB RAM ve 1 TB depolamalı tepe sürümün fiyatı ise 139 bin 999 Türk Lirası olarak belirlendi.

STANDART VE PLUS MODELLERİN ETİKETLERİ DE AÇIKLANDI

Ailenin ortanca üyesi konumundaki Galaxy S26+ (Galaxy S26 Plus) cihazının 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 82 bin 499 Türk Lirası bedelle satışa çıkarıldı.

Serinin başlangıç cihazı olan standart Galaxy S26 modelinin etiket değeri de tüketicilerle paylaşıldı. 12 GB RAM ve 256 GB hafızalı versiyonu 70 bin 499 Türk Lirası fiyattan Samsung'un internet sitesinde yerini aldı.

SAMSUNG GALAXY S26 SERİSİNİN TÜRKİYE FİYATLARI

Galaxy S26 Ultra fiyatı:

  • S26 Ultra 12 GB RAM + 256 GB hafıza: 109 bin 999 TL
  • S26 Ultra 12 GB RAM + 512 GB hafıza: 121 bin 999 TL
  • S26 Ultra 16 GB RAM + 1 TB hafıza: 139 bin 999 TL

Galaxy S26+ fiyatı:

  • S26+ 12GB RAM + 256 GB hafıza: 82 bin 499 TL
  • S26+ 12GB RAM + 512 GB hafıza: 94 bin 499 TL

Galaxy S26 fiyatı:

  • S26 12 GB RAM+ 256 GB hafıza: 70 bin 499 TL
  • S26 12 GB RAM+ 512 GB hafıza: 82 bin 499 TL

