Eskişehir'de trafikte korku dolu anlar kamerada!

Eskişehir'in işlek bir caddesinde dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir otomobil, ters yönde seyir ederek trafiği tehlikeye attı. Kazaya davetiye çıkaran araç, o esnada tam karşısından gelen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Motosikletli, ters yönden üzerine doğru gelen otomobile korna çalarak tepki gösterdi.