Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurduğu raporda 30 kent için sarı kod bildirilirken sağanak ve kar yağışının meydana geleceği açıklandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kar yağışı eğitimi etkiledi! Okullar bir bir tatil edildi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısı yaptığı 30 kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok il ve ilçede eğitim-öğretime ara verildi. Ordu'da 12 ilçenin tamamında ve 3 ilçede eğitime kısmen ara verildi. Erzincan genelinde, olası buzlanma riski nedeniyle 1 gün eğitime ara verildi. Gümüşhane'de etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 1 gün daha eğitime ara verildi. Tunceli'nin Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde 1 gün, Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi. Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Sivas'ın Akıncılar ve Koyulhisar ilçelerinde tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Ağrı genelinde beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Bitlis genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Uyarı ve duyuruların ardından birçok kent beyaza bürünmeye başladı. İl ve ilçelerde süren eğitim ve öğretimle ilgili de kararlar alındı. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçelerimiz:

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 12 ilçenin tamamında, 3 ilçede ise eğitim ve öğretime kısmen ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilin iç kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Cuma günü Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise eğitim ve öğretime kısmen ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaklarına dikkat çekildi.

ERZİNCAN

Erzincan Valiliği, etkili olan kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada özellikle sabah saatlerinde don ve buzlanma riskinin artacağı ifade edildi.

Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği açısından doğabilecek riskler göz önünde bulundurularak tedbir amaçlı karar alındığı aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur’an kursları ile kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre il genelinde kar yağışının aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte özellikle sabah saatlerinde buzlanma beklendiği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.

TUNCELİ

Tunceli’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pülümür, Ovacık ve Nazimiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilirken Hozat ilçesinde ise taşıma eğitime ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlçelerimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

ERZURUM

Erzurum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum Valiliği, kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle yarın Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar Kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Vatandaşlarımızın, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları; karla mücadele çalışmaları sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.

SİVAS

Sivas’ın Akıncılar ve Koyulhisar ilçelerinde tipi ve buzlanmadan dolayı eğitime 1 gün ara verildi.

Koyulhisar Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda, "İlçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla, ilçemiz genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi" denildi.

Akıncılar Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda da "İlçemizde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 27 Şubat Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

AĞRI

Ağrı genelinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Ağrı genelindeki tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde 27 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

BİTLİS

Bitlis’te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Bitlis genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, hava sıcaklıklarındaki düşüş ve aşırı soğuklar nedeniyle buzlanma riski oluştu. Öğrenci ve vatandaşların can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak, Cuma günü Bitlis il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bu kapsamda; tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim yapılmayacak. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, malul, hamile ve engelli çalışanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacak" denildi.

BİNGÖL

Bingöl’de 5 ilçede devam eden kar ve olumsuz hava şartları okullar yarın tatil edildi. Bingöl Valiliği açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla; Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim ve öğretime; il merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında ise taşımalı eğitime 27 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimizde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

