Erzurum’da eğitime kar engeli! 3 ilçede okullar tatil

Erzurum Valiliği, etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, yollardaki don ve buzlanma riski nedeniyle; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.



Erzurum Valisi Aydın Baruş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, yollardaki don ve buzlanma riski nedeniyle; 26.02.2026 Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar Kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.