12 Şubat okullar tatil mi kar tatili var mı? Ağrı Erzurum ve Van valilik açıklamaları

Kar yağışı, yurdun bir bölümünde kendini göstermeye devam ediyor.

Perşembe günü okula gidecek olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bulunduğu ilde okulların tatil edilip edilmeyeceğine yönelik araştırmalarını sürdürdü.

Bilindiği üzere 11 Şubat Çarşamba günü Ağrı, Erzurum ve Van'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti. Peki, 12 Şubat okullar tatil mi kar tatili var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikler olumsuz hava koşullarının yaşandığı illerde okulların tatil edildiğini bildiriyor.

12 Şubat Perşembe günü için kar tatili haberi henüz ulaşmadı.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.