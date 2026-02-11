Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
 Erdem Avsar

12 Şubat okullar tatil mi kar tatili var mı? Ağrı Erzurum ve Van valilik açıklamaları

Yurt genelinde hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte, kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Valilikler kar, fırtına ve şiddetli yağış gibi olumsuz hava koşulları beklenen illerde okulların tatil edildiğini bildiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bu kapsamda kar yağışının beklendiği illerde öğrenciler, kar tatili için yetkililerden gelecek son dakika duyurularını beklemeye başladı.

Haber Merkezi
11.02.2026
22:52
11.02.2026
22:52

Kar yağışı, yurdun bir bölümünde kendini göstermeye devam ediyor.

Perşembe günü okula gidecek olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bulunduğu ilde okulların tatil edilip edilmeyeceğine yönelik araştırmalarını sürdürdü.

Bilindiği üzere 11 Şubat Çarşamba günü Ağrı, Erzurum ve Van'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti. Peki, 12 Şubat okullar tatil mi var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikler olumsuz hava koşullarının yaşandığı illerde okulların tatil edildiğini bildiriyor.

12 Şubat Perşembe günü için kar tatili haberi henüz ulaşmadı.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#hava durumu
#meteoroloji
#okul tatil
#Kar Tatili
#Perşembe Okullar
#Yaşam
