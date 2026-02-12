Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 13 Şubat kar tatili haberi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı.

Bitlis'te günlerdir aralıklarla süren kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.

Kent merkezindeki kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştı. Yoğun kar nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi’ne ait 10 farklı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle yol açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Kent merkezinde yoğun kar nedeniyle de park halindeki araçlar kara gömüldü.

BİTLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kentte kar nedeniyle yolu kapanan 62 yerleşim noktasına ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için köy yollarını kısa sürede ulaşıma açacaklarını kaydetti.

Meteoroloji’nin kuvvetli kar yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Bitlis'te okullar tatil mi, yarın okul var mı, Valilikten 13 Şubat Cuma günü için kar tatili açıklaması henüz yapılmadı.