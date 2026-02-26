Mağazada eşini darbettiği anlar kameraya yansıdı! Samsun'dan pes dedirten görüntüler

Samsun'un Atakum ilçesinde geçtiğimiz yılın aralık ayında yaşanan bir olay bir kez daha pes dedirtti. Mağazada cep telefonuyla konuşan bir şahıs, daha sonra mağaza çalışanı olan eşine bağırmaya başladı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyürken öfkesine hakim olamayan şahıs, eşine fiziksel şiddet uyguladı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Özetle