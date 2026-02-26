Saniyelerle ölümden kurtuldu! Hayrete düşüren anlar güvenlik kamerasında

Kategoriler
Antalya'nın Kepez ilçesinde hafif ticari araç kontrolsüz kavşakta bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç savrularak yol kenarındaki bir zincir markete daldı. Kaza anında kapının önünde oturan market çalışanı Abdülsamet Büyükköse, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Market çalışanının ölümle burun buruna geldiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.