Marka takıntılı hırsızlık şüphelisi görenleri şaşkına çevirdi! Beğenmediği ayakkabıları bıraktı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir apartmanda, sabah saatlerinde bir şahsın daire önüne gelerek ayakkabıların markalarını tek tek kontrol ettiği, beğenmemesi üzerine ayakkabıları bırakıp dolap üzerindeki çiçeği alarak olay yerinden uzaklaştığı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı şaşkınlıkla karşılayan daire sahibi Mehmet Deveci, maddi zararının olmaması nedeniyle şikayetçi olmadı ancak görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.