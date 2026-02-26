Önce kamyonete sonra otomobile çarptı! Feci kaza kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yokuş aşağı seyreden S.T.B.'nin kullandığı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönüş yapan kamyonete ve sonrasında da park halindeki bir otomobile çarptı. Feci kazada motosikletten savrulan sürücü, havaya fırladıktan sonra yere düştü. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.