Netanyahu, Hindistan Başbakanı Modi'ye yaranmaya çalışıyor! Hint kıyafetiyle karşıladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi. Modi, İsrail Başbakanı ile görüşme gerçekleştirdi ve İsrail meclisine hitapta bulundu. Daha sonra Netanyahu ve Modi akşam yemeğinde bir araya geldi.

Netanyahu, Modi'yi akşam yemeğinde Hint kıyafeti giyerek karşıladı. Netanyahu'nun kıyafetinin Modi'nin ki ile benzerliği dikkat çekti.

Netanyahu, "Akşam yemeğimiz öncesinde, Başbakan Modi'yi geleneksel Hint kıyafetiyle şaşırttım" dedi.