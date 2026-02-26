Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Gümüşhane'de okullara kar tatili

Gümüşhane Valiliği perşembe günü kar yağışının şiddetini artırmasının beklenmesi sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklar gerekçesiyle kar tatili kararı aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gümüşhane'de okullara kar tatili
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 01:55
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 01:58

Gümüşhane'de 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Valilik açıklamasında, meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşüşe bağlı olarak özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Gümüşhane'de okullara kar tatili

EĞİTİM ÖĞRETİME KAR MOLASI

Açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 26 Şubat 2026 Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği kaydedildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilirken, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ilgili birim amirlerince değerlendirileceği aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? 25-26 Şubat meteoroloji uzmanı açıklama yaptı
Kış geri geliyor! Meteoroloji'den 12 il için kar uyarısı: Sıcaklık 9 derece düşecek
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.