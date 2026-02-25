İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? 25-26 Şubat meteoroloji uzmanı açıklama yaptı

İstanbul'da kar yağışı Balkanlar'dan gelecek olan soğuk hava dalgasının ardından tekrardan gündeme geldi. Meteoroloji uzmanları tarafından aktarılan bilgilere göre bugün gece saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayacak. Soğuk hava dalgası nedeniyle yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar tarafından İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman sorularının cevapları ise araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?

Habertürk'ün canlı yayınında konuşan Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yaptığı açıklamada Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle 26 Şubat 2026 Perşembe günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının görüleceğini belirtti. Sabah ve öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da yüksek bölgelerde kar görülecek. Şehir genelinde ise daha çok karla karışık yağmur ve yağmur yağışının görüleceğini ifade etti. Öztel açıklamasında "Özellikle sabah 06.00 ile 12.00 saatleri arasında seyirlik bir kar yağabilir. Tipi şeklinde olmayan bu yağışın şehirde ulaşımı sadece ilk yağdığı dakikalarda olumsuz etkilemesi muhtemel" dedi.

İSTANBUL HAVA DURUMU 25-26 ŞUBAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre İstanbul'da 25 Şubat 2026 Çarşamba günü hava bulutlu olacak. hissedilen sıcaklığın ise 10 ila 8 derece arasında seyredeceği belirtildi. Gece yarısından itibaren ise yağmur yağışı başlayacak. 26 Şubat 2026 Perşembe günü öğle saatlerine kadar İstanbul genelinde yağmur yağışı etkili olacak. 26 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıklarının ise 2 ila 7 derece arasında seyretmesi bekleniyor. MGM tarafından İstanbul için açıklanan 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle: