Kış geri geliyor! Meteoroloji'den 12 il için kar uyarısı: Sıcaklık 9 derece düşecek

Baharı müjdeleyen ilk cemre havaya düştü ama beklenen sıcakların aksine kış geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Şubat 2026 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege(Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, pazar günü 12 ilde kar yağışı bekleniyor. Buna göre; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Kastamonu, Sivas, Erzurum, Bayburt, Ardahan, Ağır, Bitlis ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 9 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
İşte 22 Şubat Pazar günü bölgelere göre hava durumu...
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeybatısının karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin(Manisa hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AYDIN °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay, Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadenizde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Gaziantep ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu