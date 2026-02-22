Menü Kapat
Editor
Editor
 Onur Kaya

Kış geri geliyor! Meteoroloji'den 12 il için kar uyarısı: Sıcaklık 9 derece düşecek

Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre, kış geri geliyor. Pazar günü 12 ilde kar yağışı etkili olacak. Karla birlikte hava sıcaklığında da 9 derece düşüş olacak. Ayrıca yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Baharı müjdeleyen ilk cemre havaya düştü ama beklenen sıcakların aksine kış geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Şubat 2026 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege(Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kış geri geliyor! Meteoroloji'den 12 il için kar uyarısı: Sıcaklık 9 derece düşecek

Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kış geri geliyor! Meteoroloji'den 12 il için kar uyarısı: Sıcaklık 9 derece düşecek

12 İLDE KAR YAĞACAK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, pazar günü 12 ilde kar yağışı bekleniyor. Buna göre; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Kastamonu, Sivas, Erzurum, Bayburt, Ardahan, Ağır, Bitlis ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak.

Kış geri geliyor! Meteoroloji'den 12 il için kar uyarısı: Sıcaklık 9 derece düşecek

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.

Kış geri geliyor! Meteoroloji'den 12 il için kar uyarısı: Sıcaklık 9 derece düşecek

HAVA SICAKLIĞI 9 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 9 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Kış geri geliyor! Meteoroloji'den 12 il için kar uyarısı: Sıcaklık 9 derece düşecek

İşte 22 Şubat Pazar günü bölgelere göre hava durumu...

Kış geri geliyor! Meteoroloji'den 12 il için kar uyarısı: Sıcaklık 9 derece düşecek

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeybatısının karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Kış geri geliyor! Meteoroloji'den 12 il için kar uyarısı: Sıcaklık 9 derece düşecek

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin(Manisa hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AYDIN °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay, Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadenizde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Gaziantep ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

