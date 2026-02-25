Hindistan Başbakanı Modi İsrail'e gitti! Uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı

Kategoriler
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki gün sürecek resmi ziyareti için İsrail'in başkenti Tel Aviv'e geldi.
Modi, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu tarafından resmi törenle karşılandı.
Netanyahu'nun uçaktan inen Hindistanlı mevkidaşını, "Hoş geldin dostum. Burada olmanız harika. Konuşacak çok şeyimiz var." ifadeleriyle karşıladığı görüldü.
Başbakan Modi'nin uçaktan indikten sonra Netanyahu'ya sarılması ve çok samimi poz vermesi dikkat çekti.
Ben-Gurion Havalimanı'nda basına kapalı görüşme gerçekleştiren iki lider, daha sonra Batı Kudüs'e geçti. İsrail Meclisine hitap eden Modi, bir inovasyon zirvesine de katılacak.
Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'e 9 yıl aradan sonra yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Ziyaret kapsamında Netanyahu ile görüştüğü bilgisini paylaşan Modi, ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan birçok konuyu ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.
Modi, teknoloji, su yönetimi, tarım ve diğer birçok sektörde yakın işbirliği için büyük potansiyel bulunduğunu ifade etti.
Netanyahu'nun dile getirdiği Akdeniz ve Orta Doğu'da düşman gördükleri taraflara karşı yeni bir "ittifak ekseni" kurulması planlarının Modi'nin ziyareti kapsamında ele alınması öngörülüyor.
Netanyahu, 22 Şubat'ta kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kurmayı hedefledikleri yeni ittifakın Hindistan, bazı Arap ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Asya ülkelerini kapsayacağını söylemişti.
Amaçlarının aynı zorluklarla yüzleşen ülkelerden müteşekkil bir eksen oluşturmak olduğunu savunan Netanyahu, "Bu eksen, hem çok sert bir şekilde vurduğumuz radikal Şii ekseni hem ortaya çıkan radikal Sünni ekseni ile karşı karşıyadır." demişti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ziyareti öncesi yeni bir ittifak ekseni peşinde olduklarını duyuran Netanyahu'ya destek vermişti.