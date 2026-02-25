Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Hindistan Başbakanı Modi İsrail'e gitti! Uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı

Hindistan Başbakanı Modi'nin İsrail ziyareti, Netanyahu ile verdiği samimi pozun gölgesinde kaldı. Modi uçaktan iner inmez verdiği saldırı emirleriyle Gazze'deki binlerce Filistinlinin kanından sorumlu olan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sarıldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.02.2026
19:49
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
19:58

Başbakanı , iki gün sürecek resmi ziyareti için 'in başkenti Tel Aviv'e geldi.

Hindistan Başbakanı Modi İsrail'e gitti! Uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı

HABERİN ÖZETİ

Hindistan Başbakanı Modi İsrail'e gitti! Uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı

Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail'e yaptığı resmi ziyarette Başbakan Netanyahu tarafından sıcak karşılandı ve ikili ilişkileri güçlendirme ile bölgesel ittifak konularını ele aldı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki günlük resmi ziyaret için İsrail'e geldi ve Başbakan Netanyahu tarafından samimi bir törenle karşılandı.
Ziyaretin ana gündemi ikili ilişkileri güçlendirmek, teknoloji, su yönetimi ve tarım gibi birçok sektörde işbirliğini artırmak oldu.
Modi, İsrail Meclisi'ne hitap etti ve bir inovasyon zirvesine katıldı.
Ziyaret kapsamında, Netanyahu'nun Akdeniz ve Orta Doğu'da düşman taraflara karşı kurmayı hedeflediği yeni "ittifak ekseni" planları ele alındı ve Modi bu plana daha önce destek vermişti.
Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Modi, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda İsrail Başbakanı ve eşi Sara Netanyahu tarafından resmi törenle karşılandı.

Hindistan Başbakanı Modi İsrail'e gitti! Uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı

NETANYAHU'YA SARILMASI DİKKAT ÇEKTİ

Netanyahu'nun uçaktan inen Hindistanlı mevkidaşını, "Hoş geldin dostum. Burada olmanız harika. Konuşacak çok şeyimiz var." ifadeleriyle karşıladığı görüldü.

Başbakan Modi'nin uçaktan indikten sonra Netanyahu'ya sarılması ve çok samimi poz vermesi dikkat çekti.

Ben-Gurion Havalimanı'nda basına kapalı görüşme gerçekleştiren iki lider, daha sonra Batı Kudüs'e geçti. İsrail Meclisine hitap eden Modi, bir inovasyon zirvesine de katılacak.

Hindistan Başbakanı Modi İsrail'e gitti! Uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı

MODİ: ÇOK MEMNUNUM

​​​​​​​Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'e 9 yıl aradan sonra yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ziyaret kapsamında Netanyahu ile görüştüğü bilgisini paylaşan Modi, ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan birçok konuyu ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Modi, teknoloji, su yönetimi, tarım ve diğer birçok sektörde yakın işbirliği için büyük potansiyel bulunduğunu ifade etti.

Hindistan Başbakanı Modi İsrail'e gitti! Uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı

NETANYAHU'NUN İTTİFAK ÖNERİSİNE DESTEK VERMİŞTİ

Netanyahu'nun dile getirdiği Akdeniz ve Orta Doğu'da düşman gördükleri taraflara karşı yeni bir "ittifak ekseni" kurulması planlarının Modi'nin ziyareti kapsamında ele alınması öngörülüyor.

Netanyahu, 22 Şubat'ta kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kurmayı hedefledikleri yeni ittifakın Hindistan, bazı Arap ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Asya ülkelerini kapsayacağını söylemişti.

Hindistan Başbakanı Modi İsrail'e gitti! Uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı

Amaçlarının aynı zorluklarla yüzleşen ülkelerden müteşekkil bir eksen oluşturmak olduğunu savunan Netanyahu, "Bu eksen, hem çok sert bir şekilde vurduğumuz radikal Şii ekseni hem ortaya çıkan radikal Sünni ekseni ile karşı karşıyadır." demişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ziyareti öncesi yeni bir ittifak ekseni peşinde olduklarını duyuran Netanyahu'ya destek vermişti.

İsrail ile el sıkışan ülkeler! Netanyahu yeni 'altıgen ittifak ekseni'ni açıkladı
İran'a saldırı hazırlığı: ABD'nin hayalet savaş uçakları İsrail'de!
ETİKETLER
#İsrail
#hindistan
#binyamin netanyahu
#narendra modi
#Dış İlişkiler
#Dünya
