Başıboş köpekler kediye saldırdı! O anlar kamerada

İstanbul'un ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde herkesi üzen bir olay yaşandı. İddiaya göre mahallede bir binada yaşayanlar tarafından beslenen kediye, sokakta dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köpeklerin kediyi yakalayarak yere yatırdığı ve parçalamaya çalıştığı anlar yer aldı. Saldırının ardından ağır yaralanan sahibi tarafından veterinere götürüldü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kedinin hayatını kaybettiği öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakini Muhsin Uygun yaşananlara tepki göstererek şunları söyledi, "Burası komple böyle çok bilinçsizce besleyen oluyor oda problem. Örneğin bir araba geliyor, yanaşıyor. Dün şahit oldum. Köpekler hep arabanın başına toplanıyor. Adamlar beslemeye geliyor ya. Tanıyorlar kim geliyorsa. Ama birkaç kişiye de saldırdığını gördük. Ben emniyet servisi çekiyorum. Benim servis çektiğim araçtaki emniyet personeline bile bundan altı ay önce saldırmışlar. Bilinçsiz bir şekilde beslemek tehlikeli. Şimdi köpeği besliyorsun, hayvan hakları diyorlar tamam. Bakıyorsun hayvanı besliyorsun ama hayvan insanı parçaladığında ve ölümüne sebep olduğunda kimse çıkıp ona bir şey yapmıyor. Kimse onun eleştirisini yapmıyor. Vatandaş el atıyor, el attığı zaman da aynen bu zararlar insanlara yansıyor."

İlgili Haber
Sahipsiz köpekler dehşet saçtı! 10 yaşındaki çocuk son anda kurtuldu
Kan donduran işkence! 17 yaşındaki çocuğu darbedip, üzerine köpek saldılar: Vahşet anlarını kameraya çektiler
Evinizdeki sevimli dostunuz kediler, meme kanserinin yenmenin anahtarı olabilir
