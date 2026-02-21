Sahipsiz köpekler dehşet saçtı! 10 yaşındaki çocuk son anda kurtuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akşam saat 18.25 sıralarında evine gitmekte olan 10 yaşındaki çocuk, sokakta sürü halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri olay yerine koşarak köpekleri uzaklaştırdı. Vatandaşların müdahalesiyle saldırıdan kurtarılan çocuk, büyük korku yaşadı. Köpeklerin çocuğa saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.