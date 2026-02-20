TOKİ Gaziantep kura sonuçları 2026 ilçelere göre isim listesi! TOKİ Gaziantep hak sahipliği kura sonucu açıklandı mı?

TOKİ Gaziantep kura sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Gaziantep iline yapılacak 13 bin 890 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belli oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kura çekiminin ardından isim listelerini yayımlıyor. Listelerde asıl olarak hak elde eden adayların başvuru numarası, kura çekimi sıra numarası, T.C. kimlik numarası, adı,soyadı gibi bilgiler yer alıyor. TOKİ Gaziantep kura sonuçları diğer illerde olduğu gibi mail veya SMS yoluyla hak sahiplerine bildirilmeyecek. Belirlenen süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yanlış-yanıltıcı belge teslim eden adayların yerine yedek talihliler davet edilecek. Gaziantep merkeze inşaa edilecek konutlar için 57 binden fazla başvuru gelirken gözler sonuçlara çevrildi. Peki Gaziantep TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Gaziantep ilçe ilçe kura sonuçları isim listeleri…

TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ Gaziantep ili için kura çekimi bugün (20 Şubat) saat 14.00’da başladı. Kura çekimi illere göre merkez bölgesinden başlarken sırasıyla Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçeleriyle yapılıyor. Kura çekimi sona erdikten yaklaşık 2 saat içerisinde isim listeleri yayımlanacak ve asıl adaylar belli olacak. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

TOKİ GAZİANTEP KURA SONUCU NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ Gaziantep 13.890 konutun hak sahibi belirleme kurası canlı yayında tamamlandıktan sonra listeler talep.toki.gov.tr adresinde olacak.

Vatandaşlar, karşılarına gelen harita üzerinden Gaziantep ilini seçerek sorgulama adresine yönlendirilecek. Sağ bölümde bulunan ilçelere göre “ Kura sonucu” ibaresine tıklayarak isim listeleri görüntülebilecek.

TOKİ Gaziantep kura sonuçları ekranında başvuru numarası, ad-soyad, T.C. kimlik numarası, başvuru türü gibi bilgiler yer alacak.

BAŞVURU ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

TOKİ 500 bin konut kampanyasında başvuru ücreti 5 bin lira olarak belirlenmişti. Asıl hak sahiplerinin dışında kalanlara 5 bin lira başvuru ücreti geri iade edilecek. Asıl olarak kazanan adaylar ise idare tarafından belirlenen şubelerde konut sözleşmesi imzalayacak ve taksit ödemelerine başlayacak. TOKİ 500 bin başvuru ücreti iadesi ise 5 iş günü içerisinde başvuru yapılan bankalardan tahsil edilebilecek. Vatandaşlar başvuru ücretlerini şubelerden, ATM’lerden alabilirler.

TOKİ GAZİANTEP ÖDEMELERİ 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ’de 13 bin 890 konutun hak sahibi belirlendikten sonra taksit ödeme işlemleri başlayacak. Hak sahiplerinin önce başvuru şartlarını sağladığını belirten belgelerle birlikte idare tarafından belirlenen şubelere gitmeleri gerecek. Şubelerde konut sözleşmeleri imzalancak ve yasal süreç tamamlanacak. Konut sözleşmeleri imzalandıktan 1 ay sonra taksit ödemeleri başlayacak.

TOKİ GAZİANTEP İLÇE İLÇE KONUT SAYILARI

Gaziantep Merkez (Şahinbey, Şehitkamil) 12 bin konut

Gaziantep Araban 80 konut

Gaziantep İslahiye 330 konut

Gaziantep Karkamış 30 konut

Gaziantep Nizip 750 konut

Gaziantep Nurdağı 200 konut

Gaziantep Oğuzeli 300 konut

Gaziantep Yavuzeli 200 konut