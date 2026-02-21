Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin İran'a saldırma olasılığı nedeniyle diken üstünde olan Orta Doğu'dan patlama sesleri yükseldi. İsrail ordusu, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi. Bazı binaları yerle bir eden bombardımanda 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İsrail, ateşkes ve ramazan ayına aldırmadan Lübnan’a hava saldırısı düzenledi. Lübnanlı kaynakların ilk incelemelerine göre İsrail’e ait savaş uçakları, Bekaa Vadisi’nin doğusundaki çeşitli sivil konutları hedef aldı.

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: Ölü ve yaralılar var

İsrail, ateşkes ve Ramazan ayına rağmen Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğusunda sivil konutları hedef alan hava saldırıları düzenledi.
Saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusunda Hizbullah komuta merkezlerinin hedef alındığını iddia etti.
Saldırı, yılın başından bu yana yaşanan İsrail saldırıları dalgası sırasında gerçekleşti.
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te ateşkes ilan edilmişti.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Bombardıman sonucu çeşitli kasaba ve köylerde bazı binaların çöktüğü ve enkaz altında kalan kişiler için arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı açıklandı.

'HİZBULLAH HEDEF ALINDI'

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırılarda Lübnan'ın doğusundaki bölgesinde bulunan Hizbullah komuta merkezlerinin hedef alındığı iddia edildi.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

Söz konusu saldırı, yılın başından bu yana yaşanan İsrail saldırıları dalgası sırasında gerçekleşti. Lübnan’da geçtiğimiz ay 50’den fazla hava saldırısı kaydedilmişti.

İsrail ile Lübnan'da arasında 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmişti. Ancak İsrail ordusu, Lübnan'a sıklıkla hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor.

#Dünya
