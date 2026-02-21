Menü Kapat
Gram altına savaş dopingi! İşte 21 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Şubat 21, 2026 08:55
1
21 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik 21 Şubat 2026 Cumartesi gününde de devam ediyor. Yatırımcılar “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularının cevabını merak ediyor. İşte 21 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
 

2
Küresel piyasalarda altın fiyatı

Küresel piyasalarda altın, ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesiyle birlikte uçuşa geçti. Ons altın 5000 dolar barajını aşarak tarihi seviyelerde seyrederken, gram altın 7100 TL sınırının üzerine çıktı.

3
ons altın

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 5 bin 93 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 333 bin lira oldu.
 

4
21 Şubat Cumartesi altın fiyatları

21 Şubat Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 7.182,08 TL

5
Çeyrek altın satış fiyatı

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.091,00 TL

6
Yarım altın satış fiyatı

Yarım altın satış fiyatı: 24.182,00 TL

7
Tam altın satış fiyatı

Tam altın satış fiyatı: 46.917,24 TL

8
Cumhuriyet altını satış fiyatı

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.216,00 TL

9
Ons altın satış fiyatı

Ons altın satış fiyatı: 5.097,54 dolar

