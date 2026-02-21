Gram altına savaş dopingi! İşte 21 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 5 bin 93 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 333 bin lira oldu.

