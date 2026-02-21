Tekmeli, kovalı ve fırçalı kavga kamerada! Mardin'deki olayda yaralılar var

Mardin'in Dargeçit ilçesinde dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 3 kişi yaralanırken polis ekipleri tarafları ayırarak olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kavga anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.