Emekli maaşları tek tek iptal ediliyor! SGK’dan 100 bin kişiye kötü haber

SAHTE BOŞANMA OYUNU

Vefat eden babanın emekli maaşından yararlanmak için yapılan sahte boşanmalara ilişkin ise Karakaş, "Evli olan bir kadın, babasının maaşını almak için gerçek dışı bir boşanma yapması söz konusu ise, SGK eşin almış olduğu yetim maaşını sahte boşanmadan dolayı iptal eder ve maaşları faiziyle birlikte geri alabilir. Yine kendilerini bir iş yerinden işsizlik maaşı almak için veya dişle ilgili pahalı tedaviler yapmak için kendini sigortalı gösterenler var. Ve hamile kadınlar doğumla ilgili doğum yardımlarından almak için, doğumla ilgili iş göremezlik ödeneği almak için kendilerini sigortalı göstermiş olabilir. Burada da gerçek bir çalışma yoksa bu da sahte sigortaya girer ve dolayısıyla SGK sigortalılarını iptal edebilir" diye konuştu.