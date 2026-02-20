Denedi, beğendi, poşete atıp kaçtı! O anlar güvenlik kamerasında

Elazığ'da bir ayakkabı mağazasına giren kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, ilk olarak beğendiği bir ayakkabıyı denedi. Mağaza çalışanının yanından ayrılmasını fırsat bilen hırsız, ayakkabıyı yanında getirdiği poşetin içerisine koydu. Daha sonra yanına gelen çalışanla sohbet eden şahıs, poşete koyduğu ayakkabıyı alarak mağazadan uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.