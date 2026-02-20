Menü Kapat
14°
Ekonomi
Editor
Editor
 Fuat İğci

TOKİ Adana kura sonuçları 2026 görüntüleme ekranı! Adana TOKİ 12.400 konut hak sahipleri listesi açıklandı mı?

TOKİ Adana kura sonuçları için gözler talep.toki.gov.tr adresine çevrildi. Adana ili kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kura çekimi noter huzurunda canlı yayınlandı. TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi şeklinde yayımlanacak. Sonuç ekranında asıl olarak yer alan adayların banka başvuru numarası, çekiliş sıra numarası, adı-soyadı, T.C. kimlik numarası ve diğer bilgileri yer alacak. TOKİ Adana kura sonucu alternatif olarak e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek. Adana kura çekiminde asıl olarak hak kazanan adaylar, başvuru yaptıkları bankalar üzerinden konut sözleşmesi imzalayarak taksit ödemelerine başlayacak. Adana ilinde en fazla konut Çukurova ve Sarıçam gibi merkez bölgelere inşa edilecek. Peki TOKİ Adana kura sonuçları 2026 isim listesi açıklandı mı? İşte, Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ Adana kura sonuçları 2026 görüntüleme ekranı! Adana TOKİ 12.400 konut hak sahipleri listesi açıklandı mı?
Haber Merkezi
20.02.2026
saat ikonu 14:13
20.02.2026
TOKİ 500 bin konut kampanyasında en fazla başvuru alan illerden birisi olan Adana’da kura heyecanı yaşandı. Adana’da toplam 12 bin 400 konut inşaa edilecek. Adana’da Çukurova, Alaçam, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerine konutlar yapılacak. Adana Çukurova ve Sarıçam’da toplam 9 bin 700 konut yapılacak. TOKİ Adana kura sonuçları, SMS veya farklı bir bilgilendirme yöntemiyle duyurulmuyor. Kura sonuçları TOKİ Adana kura çekimi canlı yayınından veya alternatif olarak talep.toki.gov.tr adresinden iilan ediliyor. TOKİ Adana kura sonuçlarını görüntülemek için sayfaya giriş yapan vatandaşlar, harita üzerinden Adana’yı seçerek sağ bölümde bulunan “ Kura sonucu” ekranından isim listelerine ulaşabiliyor. TOKİ Adana kura sonuçları ekranında vatandaşların, kura çekiminde asıl veya yedek olup olmadığı görüntülenebilir. Peki TOKİ Adana kura sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi…

TOKİ Adana kura sonuçları 2026 görüntüleme ekranı! Adana TOKİ 12.400 konut hak sahipleri listesi açıklandı mı?

TOKİ'nin 500 bin konut kampanyası kapsamında Adana'da toplam 12 bin 400 konut için kura çekimi bugün saat 11:00'de başladı ve sonuçlar talep.toki.gov.tr veya e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.
Adana'da toplam 12 bin 400 konutun hak sahipleri için kura çekimi bugün saat 11:00'de başladı.
Kura sonuçları, en geç 15:00'e kadar talep.toki.gov.tr veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilir.
Sonuçlar SMS veya e-posta yoluyla bildirilmeyecektir.
Adana'da Çukurova ve Sarıçam başta olmak üzere toplam 12 ilçede konutlar inşa edilecek, bu ilçelerde 9 bin 700 konut yer alacak.
Kura çekiminde hak sahibi olamayan adayların 5 bin TL'lik başvuru ücretleri, 5 iş günü içinde bankalardan iade edilecek.
TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ 500 bin konut kampanyasında bugün Adana, Çanakkale ve Gaziantep illerinin kura çekimi gerçekleştiriliyor. Adana ili için kura çekimi bugün saat 11.00’da başladı ve sona erdi. 12 bin 400 konutun hak sahibinin ilan edileceği kura çekimi tamamlandıktan sonra gözler isim listelerine çevrildi. Kura sonuçlarının asıl ve yedeklerinin en geç saat 16.00’a kadar paylaşılması bekleniyor.

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında otomatik olarak aktif olacaktır)

TOKİ Adana kura sonuçları 2026 görüntüleme ekranı! Adana TOKİ 12.400 konut hak sahipleri listesi açıklandı mı?

TOKİ ADANA KURA SONUCU SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

TOKİ Adana kura sonuçları, SMS veya mail yoluyla hak sahiplerine duyurulmayacak. Kuraya katılan adaylar, kura sonuçlarını talep.toki.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla birlikte öğrenebilecek. TOKİ Adana kura sonuçları ekranında asıl olarak çıkan adayların şu bilgileri yer alacak;

Sıra numarası

Banka numarası

Başvuru türü

Adı-soyadı

T.C kimlik numarası

Çekiliş durumu (asıl/yedek)

Çekiliş sıra numarası

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİNDE ASIL ADAYLAR NE YAPACAK?

TOKİ Adana kura çekiminde asıl olarak hak sahibi olan adaylar, idare tarafından belirlenen bankalarda ve tarihlerde konut sözleşmelerini imzalayacak. Konut sözleşmelerini imzalamak için adayların başvuru türüne göre belgeler getirmesi istenecek. İstenen belgeleri süresinde teslim etmeyen, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren veya başvuru yapmayan adayların yerine yedek adaylar davet edilecek.

TOKİ Adana kura sonuçları 2026 görüntüleme ekranı! Adana TOKİ 12.400 konut hak sahipleri listesi açıklandı mı?

ASIL/YEDEK OLMAYANLARIN BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK

TOKİ 500 bin konut kampanyasında başvuru bedeli 5 bin lira olarak belirlenmişti. Bugün gerçekleştirilecek Adana ili kura çekiminde hak sahibi olamayan adayların başvuru ücretleri iade edilecek. Kura çekimi gerçekleştirildikten sonra 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru bedelleri bankalardan alınabiliyor.

TOKİ Adana kura sonuçları 2026 görüntüleme ekranı! Adana TOKİ 12.400 konut hak sahipleri listesi açıklandı mı?

TOKİ ADANA’DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPIYOR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan planlamada konut sayıları ilçelerin nüfusu ve ihtiyaçlara göre belirlendi. Adana ilinde Çukurova ve Sarıçam ilçelerine toplamda 9 bin 700 konut kontenjanı ayrıldı. Aladağ’da 200 konut, Ceyhan’da 600 konut, Feke’de 200 konut, İmamoğlu ilçesinde 200 konut, Karaisalı’da 300 konut, Karataş’ta 300 konut, Kozan’da 150 konut, Pozantı’da 200 konut, Saimbeyli’de 150 konut, Tufanbeyli’de 200 konut ve Yumurtalık ilçesinde 200 konut yapılacak.

TOKİ Adana kura sonuçları 2026 görüntüleme ekranı! Adana TOKİ 12.400 konut hak sahipleri listesi açıklandı mı?

