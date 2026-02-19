Ankara iftar çadırı ilçe ilçe 2026! Çankaya, Keçiören, Mamak, Etimesgut, Sincan iftar çadırları nerede kurulacak?

Ankara iftar çadırı yerleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte belediyeler tarafından iftar çadırları kurulmaya başlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi tarafından Ankara'da kurulacak iftar çadırlarının yerleri açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Ramazan'ın bereketini Ankara'nın dört bir yanında birlikte yaşıyoruz. Aynı sofrada buluşmanın, bir lokmayı paylaşmanın, bin gönle dokunmanın huzuruyla; iftarda, sahurda, dualarda hemşehrilerimizin yanındayız. Çünkü Ramazan birlikte güzel..." ifadeleri kullanıldı. Vatandaşlar tarafından Ankara iftar çadırı yerleri merak ediliyor. Çankaya, Keçiören, Mamak, Etimesgut, Sincan iftar çadırları nerede kurulacak duyuruldu.

ANKARA İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Kızılay Keçiören Metro Aktarma Noktası, Ulus Bölgesi, Beşevler Metro Çıkışı ve Ostim Metro Çıkışı'nda iftar kumanyası dağıtımı gerçekleştirilecek. Hacı Bayram Camisi ve Kızılay Bulvarı'nda ise (Kızılay AVM Karşısı) iftar saatinde nohutlu tavuklu pilav dağıtımı yapılacak. Teravih namazı sonrasında ise Kocatepe Camisi, Melike Hatun Camisi ve Taceddin Dergah Camisi'nde tatlı ikramı yapılacak. Gençlik sofralarında ise hafta içi her gün öğrencilere 18.30-20.00 arasında iftar yemeği verilecek. Gençlik sofralarının kurulacağı yerler ise şöyle:

Gazi Mahallesi Gençlik Sofrası: Emniyet Mahallesi Silahtar Caddesi No 36 Yenimahalle

Anıttepe Gençlik Sofrası: Anıttepe Mahallesi. Kubilay Sokak No 2

100. Yıl Gençlik Sofrası: İzmir 2 Caddesi Kızılay

Sıhhiye Gençlik Sofrası: Sıhhiye Çok Katlı Otopark 1. Kat

ÇANKAYA İFTAR SOFRASI NEREDE KURULACAK 2026?

Çankaya Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Cebeci Mahallesi Cebeci Camii önü, Metin Oktay Mahallesi 197. Sokak ve Huzur Mahallesi'nde Huzur Kapalı Pazar Yeri karşısında Ramazan ayı boyunca iftar sofralarının kurulacağı açıklandı. Ramazan ayı boyunca vatandaşlar kurulan iftar sofralarında ücretsiz bir şekilde oruçlarını açabilecekler.

KEÇİÖREN İFTAR SOFRASI NEREDE KURULACAK 2026?

Keçiören Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere Aktepe Demokrasi Semt Pazarı, Osmanlı Halk Pazarı, Esertepe Mahallesi, Yayla Mahallesi, Kanuni Pazar Yeri ve Bademlik Zümrüt Yaşam Merkezi'nde iftar çadırı kurulacak.

MAMAK İFTAR SOFRASI NEREDE KURULACAK 2026?

Mamak ilçesinde ise Mamak Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 3 farklı noktada iftar çadırı kurulacak. Akdere Mahallesi, Derbent Pazar Yeri ve Rauf Denktaş Parkı'nda iftar sofralarında vatandaşlar oruçlarını açabilecekler.

ETİMESGUT İFTAR SOFRASI NEREDE KURULACAK 2026?

Etimesgut Belediyesi tarafından Türkbeyleri, Atakent, Belediye ve Atayurt'ta iftar çadırı kurulacak. Konuyla ilgili Etimesgut Belediyesi tarafından yapılan paylaşım şöyle:

SİNCAN İFTAR SOFRASI NEREDE KURULACAK 2026?

Sincan Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Lale Meydanı ve Yenikent'te 2 adet iftar çadırı kurulacak. Millet Kıraathanelerinde ise iftar ve sahur ikramları gençler ve vatandaşlara yapılacak. Konuyla ilgili Sincan Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Ramazan ayının bereketi şehrimizin dört bir yanına yayılıyor

Belediyemiz olarak;

Aşevimizde her gün ihtiyaç sahibi ailelerimize sıcak yemek ulaştırıyoruz.

Lale Meydanı ve Yenikent’te kurduğumuz 2 iftar çadırımızda gönüllerimizi aynı sofrada buluşturuyoruz.

Millet Kıraathanelerimizde ise iftar ve sahur ikramlarımızla gençlerimizin ve hemşehrilerimizin yanında oluyoruz.

Bu mübarek ayda paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel hâlini birlikte yaşıyoruz.

Soframız da gönlümüz de bir.

Hayırlı Ramazanlar."